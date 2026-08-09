Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ щодо загиблих і поранених дітей унаслідок атак в Україні та Росії.

Сибіга розкритикував заяву ЮНІСЕФ про загибель дітей в Україні та РФ

За словами глави МЗС, у заяві ЮНІСЕФ від 4 серпня не було зазначено, що загибель дітей є наслідком російської агресії проти України.

– Вкрай прикро, що у своїй заяві від 4 серпня UNICEF упустив ключовий момент: усі ці смерті дітей є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. Подаючи інформацію про ці жертви без цього принципово важливого контексту, ЮНІСЕФ створює хибне враження рівнозначності між агресором і жертвою, – написав він у соцмережі X.

На думку Сибіги, таке формулювання може створювати хибне враження рівнозначності між агресором і державою, яка захищається.

Зараз дивляться

Міністр також заявив про неточності у наведеній ЮНІСЕФ інформації. Зокрема, за його словами, організація не уточнила, що жертви у російському Краснодарі стали наслідком падіння безпілотника, який, як повідомлялося, перехопила російська ППО.

Крім того, Сибіга вказав на помилкові дані щодо загиблих у Дніпропетровській області. За його словами, там загинули семеро дітей з однієї родини, а не троє, як йшлося у заяві ЮНІСЕФ.

Глава українського МЗС також нагадав, що напередодні внаслідок російської атаки на Київщині загинув трирічний хлопчик.

Сибіга назвав такі атаки воєнними злочинами Росії та закликав ЮНІСЕФ публічно засудити їх і звернутися до Москви із вимогою припинити вбивства українських дітей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.