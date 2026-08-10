Российские удары по складам и типографиям уничтожили в Украине более 10 млн книг только за последние месяцы. Это один из самых тяжелых ударов по украинскому издательскому бизнесу за всё время полномасштабной войны.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Как заказать книгу в поезде

В Укрзализныце подчеркнули, что покупка украинских книг помогает поддерживать издателей, книжные магазины и других участников книжного рынка, которые продолжают работать, несмотря на российские атаки.

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На отдельных рейсах пассажиры могут заказать книгу при оформлении железнодорожного билета. Ее доставят непосредственно на полку пассажира в начале маршрута.

Услуга доступна на международных рейсах Укрзализныци в Польшу, Венгрию, Молдову и Румынию. В частности, речь идет о следующих направлениях:

Перемышль и Хелм;

Будапешт;

Кишинев;

Бухарест.

Заказать книги также можно во флагманских поездах внутреннего сообщения:

№81/82 Сакура, Киев – Ужгород;

№ 95/96 Гуцульщина, Киев — Рахов;

№ 01/02 Единство, Харьков — Рахов;

№ 15/16 Лесь Курбас, Харьков — Ивано-Франковск;

№ 17/18 Сковорода, Харьков — Ужгород;

№79/80 Сичеслав, Днепр – Львов;

№106/105 Черноморец, Одесса – Киев;

№43/44 Стефания, Ивано-Франковск – Днепр;

№7/8 Буковина, Киев – Черновцы;

№92/91 Леополис, Львов – Киев.

Какие книжные предложения доступны

Кроме того, участники программы лояльности Укрзализныци могут воспользоваться специальными предложениями от партнеров по программе Обиймашки.

В частности:

Readeat – 300 грн бонусов на книги;

Абук – бесплатный доступ к аудиокнигам;

Книголенд – скидка 15% на книги и промокод на 100 грн;

Мастерская историй Мриелов – скидка 20% на книги;

Librarius – скидка 25% на электронные и аудиокниги;

Книгарня Е – скидка 12% на бумажные книги;

MEGOGO BOOKS – скидка 15% на книги;

Книголав – скидка 300 грн на заказ.

В Укрзализныце призвали пассажиров поддерживать украинский книжный бизнес и покупать книги у издателей и в книжных магазинах.

Напомним, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ уничтожила более 1,5 млн украинских книг за неполный июль.

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