Более 95% украинских военнослужащих заявили о пытках в плену РФ – ООН
- УВКПЧ ООН провело 2 129 конфиденциальных интервью с украинскими военнослужащими и гражданскими лицами, освобожденными из российского плена.
- Более 95% опрошенных военнослужащих сообщили о пытках или жестоком обращении в российском плену.
- ООН задокументировала казни 129 украинских военнопленных в начале их пребывания в российском плену.
Более 95% украинских военнопленных, опрошенных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену.
Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в формате Аррии заявила помощница генерального секретаря ООН по правам человека Клаудия Фуэнтес-Хулио, передает Укринформ.
Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в плену
По словам Фуэнтес-Хулио, с февраля 2022 года представители УВКПЧ провели 2 129 конфиденциальных интервью с военнопленными и задержанными среди гражданских.
Из них 910 интервью касались украинских военнопленных, а еще 403 – гражданских лиц после их освобождения из российского плена.
УВКПЧ задокументировало казни 129 украинских военнопленных в начале их пребывания в плену.
Также была зафиксирована смерть 48 украинских военнопленных из-за пыток, непредоставления медицинской помощи или других бесчеловечных условий содержания.
Более половины опрошенных украинских военнопленных заявили о сексуальном насилии.
Среди зафиксированных методов пыток Фуэнтес-Хулио назвала жестокие избиения дубинками, тяжелыми ремнями и деревянными предметами, поражение электрическим током, травлю собаками и имитацию казней.
Случаи жестокого обращения с военнопленными РФ
Помощница генсека ООН по правам человека добавила, что УВКПЧ также фиксировало случаи жестокого обращения с российскими военнопленными и военнопленными из третьих стран, которых удерживает Украина. Однако масштабы таких нарушений являются принципиально иными.
Представительница ООН также сообщила о гражданах третьих стран, которые происходят из более чем 45 государств и воевали в составе российских вооруженных сил.
– Некоторые боятся того, что с ними произойдет, если они вернутся в Российскую Федерацию, тогда как другие опасаются возвращения в страны своего происхождения, где им могут предъявить уголовные обвинения за участие в боевых действиях на стороне другой страны, – сказала Фуэнтес-Хулио.
По ее словам, многие из этих людей утверждали, что не собирались становиться военными, однако во время вербовки их ввели в заблуждение.
В плену РФ более 16 тыс. украинских гражданских лиц
Что касается украинских гражданских лиц, которых Россия удерживает после задержания на оккупированных территориях, Фуэнтес-Хулио отметила, что, по оценкам ООН, более 16 тыс. гражданских до сих пор остаются лишенными свободы.
Среди опрошенных гражданских задержанных 85% сообщили о пытках и жестоком обращении, в частности сексуальном насилии.
Говоря об усилении российских обстрелов украинских городов, помощница генерального секретаря ООН отметила, что в течение первых шести месяцев этого года УВКПЧ подтвердило на 37% больше жертв среди гражданского населения Украины, чем за аналогичный период прошлого года.
По ее словам, это стало результатом усиления ударов по населенным пунктам и масштабного использования дронов вдоль линии фронта.
Напомним, Совет Безопасности ООН провел неформальное заседание по формуле Аррии, посвященное обсуждению нарушений Россией международного гуманитарного права в отношении удерживаемых военнопленных и гражданских лиц в контексте войны против Украины.