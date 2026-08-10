Более 95% украинских военнопленных, опрошенных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН в формате Аррии заявила помощница генерального секретаря ООН по правам человека Клаудия Фуэнтес-Хулио, передает Укринформ.

Более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в плену

По словам Фуэнтес-Хулио, с февраля 2022 года представители УВКПЧ провели 2 129 конфиденциальных интервью с военнопленными и задержанными среди гражданских.

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Из них 910 интервью касались украинских военнопленных, а еще 403 – гражданских лиц после их освобождения из российского плена.

УВКПЧ задокументировало казни 129 украинских военнопленных в начале их пребывания в плену.

Также была зафиксирована смерть 48 украинских военнопленных из-за пыток, непредоставления медицинской помощи или других бесчеловечных условий содержания.

Более половины опрошенных украинских военнопленных заявили о сексуальном насилии.

Среди зафиксированных методов пыток Фуэнтес-Хулио назвала жестокие избиения дубинками, тяжелыми ремнями и деревянными предметами, поражение электрическим током, травлю собаками и имитацию казней.

Случаи жестокого обращения с военнопленными РФ

Помощница генсека ООН по правам человека добавила, что УВКПЧ также фиксировало случаи жестокого обращения с российскими военнопленными и военнопленными из третьих стран, которых удерживает Украина. Однако масштабы таких нарушений являются принципиально иными.

Представительница ООН также сообщила о гражданах третьих стран, которые происходят из более чем 45 государств и воевали в составе российских вооруженных сил.

– Некоторые боятся того, что с ними произойдет, если они вернутся в Российскую Федерацию, тогда как другие опасаются возвращения в страны своего происхождения, где им могут предъявить уголовные обвинения за участие в боевых действиях на стороне другой страны, – сказала Фуэнтес-Хулио.

По ее словам, многие из этих людей утверждали, что не собирались становиться военными, однако во время вербовки их ввели в заблуждение.

В плену РФ более 16 тыс. украинских гражданских лиц

Что касается украинских гражданских лиц, которых Россия удерживает после задержания на оккупированных территориях, Фуэнтес-Хулио отметила, что, по оценкам ООН, более 16 тыс. гражданских до сих пор остаются лишенными свободы.

Среди опрошенных гражданских задержанных 85% сообщили о пытках и жестоком обращении, в частности сексуальном насилии.

Говоря об усилении российских обстрелов украинских городов, помощница генерального секретаря ООН отметила, что в течение первых шести месяцев этого года УВКПЧ подтвердило на 37% больше жертв среди гражданского населения Украины, чем за аналогичный период прошлого года.

По ее словам, это стало результатом усиления ударов по населенным пунктам и масштабного использования дронов вдоль линии фронта.

Напомним, Совет Безопасности ООН провел неформальное заседание по формуле Аррии, посвященное обсуждению нарушений Россией международного гуманитарного права в отношении удерживаемых военнопленных и гражданских лиц в контексте войны против Украины.

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