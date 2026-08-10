Понад 95% українських військовополонених, опитаних Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії заявила помічниця генерального секретаря ООН з прав людини Клаудія Фуентес-Хуліо, передає Укрінформ.

Понад 95% українських військовополонених зазнали катувань у полоні

За словами Фуентес-Хуліо, з лютого 2022 року представники УВКПЛ провели 2 129 конфіденційних інтерв’ю з військовополоненими та цивільними затриманими.

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Із цієї кількості 910 інтерв’ю стосувалися українських військовополонених, а ще 403 – цивільних осіб після їхнього звільнення з російського полону.

УВКПЛ задокументувало страти 129 українських військовополонених на початку їхнього перебування в полоні.

Також було зафіксовано смерть 48 українських військовополонених через катування, ненадання медичної допомоги або інші нелюдські умови утримання.

Понад половина опитаних українських військовополонених заявили про сексуальне насильство.

Серед зафіксованих методів катувань Фуентес-Хуліо назвала жорстокі побиття кийками, важкими ременями та дерев’яними предметами, ураження електричним струмом, цькування собак та імітацію страт.

Випадки жорстокого поводження з військовополоненими РФ

Помічниця генсека ООН з прав людини додала, що УВКПЛ також фіксувало випадки жорстокого поводження з російськими військовополоненими та військовополоненими з третіх країн, яких утримує Україна. Однак масштаби таких порушень є “принципово іншими”.

Представниця ООН також повідомила про громадян третіх країн, які походять із понад 45 держав і воювали у складі російських збройних сил.

– Деякі бояться того, що з ними станеться, якщо вони повернуться до Російської Федерації, тоді як інші побоюються повернення до країн свого походження, де їм можуть висунути кримінальні обвинувачення за участь у бойових діях на боці іншої країни, – сказала Фуентес-Хуліо.

За її словами, багато з цих людей стверджували, що не збиралися ставати військовими, однак під час вербування їх ввели в оману.

В полоні РФ понад 16 тис. українських цивільних

Щодо українських цивільних, яких Росія утримує після затримання на окупованих територіях, Фуентес-Хуліо зазначила, що, за оцінками ООН, понад 16 тис. цивільних досі залишаються позбавленими волі.

Серед опитаних цивільних затриманих 85% повідомили про катування та жорстоке поводження, зокрема сексуальне насильство.

Говорячи про посилення російських обстрілів українських міст, помічниця генерального секретаря ООН зазначила, що протягом перших шести місяців цього року УВКПЛ підтвердило на 37% більше жертв серед цивільного населення України, ніж за аналогічний період минулого року.

За її словами, це стало результатом посилення ударів по населених пунктах і масштабного використання дронів уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН провела неформальне засідання за формулою Аррії, присвячене обговоренню порушень Росією міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних військовополонених і цивільних у контексті війни проти України.

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