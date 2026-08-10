Українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони, готуючись до можливого нового вторгнення російських військ із території Білорусі.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Посилення оборони Чорнобильської зони: що відомо

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські війська окупували територію Чорнобильської АЕС. Після звільнення регіону Україна значно посилила систему оборони навколо зони відчуження.

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За даними Der Spiegel, сьогодні тут через кожні кілька кілометрів працюють контрольно-пропускні пункти, а будівельна техніка безперервно споруджує нові інженерні укріплення.

Зокрема, вздовж доріг риють траншеї та протитанкові рови, а виритий пісок використовують для створення насипів на перехрестях і ключових напрямках можливого просування противника.

Видання зазначає, що під цими насипами облаштовують оборонні галереї, для спорудження яких використовують деревину із навколишніх соснових лісів.

Окрему увагу приділяють захисту від безпілотників. Уздовж доріг встановлюють високі металеві стовпи, між якими натягують спеціальні пластикові сітки.

Передбачається, що вони мають заплутувати FPV-дрони та інші безпілотники, не дозволяючи їм досягати цілей. Подібну тактику українські військові вже застосовують на Донбасі.

Журналісти також наголошують, що відстань від Чорнобильської зони до кордону з Білоруссю становить близько 15 км. У разі зміни ситуації на цьому напрямку територія може швидко опинитися в зоні досяжності FPV-дронів.

Нагадаємо, що 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив у захисне укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, радіаційний фон не підвищувався, однак укриття зазнало суттєвих пошкоджень.

Der Spiegel також звертає увагу на стан нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Після удару російського безпілотника у лютому 2025 року українські фахівці відремонтували зовнішню металеву оболонку, однак сама захисна споруда, яка була введена в експлуатацію у 2016 році та розраховувалася на 100 років роботи, вже не функціонує так, як передбачалося проєктом.

Під час атаки всередині конструкції виникла тліюча пожежа, яка пошкодила захисну мембрану.

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