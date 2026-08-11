Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Олександру Новікову, який керував ударами по електростанціях та газотранспортній системі навесні 2024 року.

Підозра російському генералу за обстріли України

Як повідомляє СБУ, разом із Національною поліцією та Офісом генерального прокурора вдалося зібрати доказову базу щодо начальника управління будівництва та розвитку систем БпЛА Генерального штабу Збройних сил Росії Олександра Новікова.

За інформацією Служби безпеки України, російський генерал-майор причетний до організації масованих обстрілів по енергооб’єктах та газотранспортній системі України.

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Як свідчать матеріали справи, протягом березня та квітня 2024 року Новіков організував серію ударів дронами Герань-2 (які є російським аналогом іранських Shahed-136) по критичній інфраструктурі у Київській, Дніпропетровській і Львівській областях.

Російський генерал особисто командував повітряними атаками, віддаючи накази заступнику командира берегового ракетного дивізіону (берегових ракетних комплексів Бастіон-М) 15 окремої берегової ракетної бригади Росії.

Як стверджують у СБУ, російські війська планували залишити без постачання електрики та газу житлові будинки або соціальні об’єкти одразу в трьох областях України.

СБУ заочно повідомила Олександру Новікову про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438) чинного Кримінального кодексу України.

За даними Служби безпеки України, генерал зараз перебуває на території Російської Федерації, тому тривають дії для притягнення його до відповідальності за воєнні злочини.

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