Крим більше не безпечна база для флоту РФ: Плетенчук про зміну ролі півострова для окупантів
- Крим остаточно втратив статус безпечної бази для Чорноморського флоту РФ, проте Москва продовжує використовувати півострів у військових цілях, покладаючись переважно на авіацію.
- Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, Сили оборони у режимі 24/7 завдають ударів по інфраструктурі, яка забезпечує присутність окупаційних військ.
Тимчасово окупований Крим остаточно втратив статус повноцінної бази для Чорноморського флоту РФ. Проте окупанти й надалі активно застосовують півострів у військових цілях.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.
РФ втратила Крим як базу для флоту
За словами Плетенчука, російські окупанти більше не можуть розглядати Крим як безпечну гавань для своїх кораблів.
Водночас Москва продовжує спиратися на військову інфраструктуру півострова, а її головним інструментом впливу в Криму залишається повітряний компонент, стверджує речник ВМС ЗСУ.
Проте Сили оборони України здійснюють цілодобову роботу із знищення російських військових об’єктів, наголосив Плетенчук.
За словами речника ВМС, робота Сил оборони України триває у цілодобовому режимі по інфраструктурі, яка забезпечує подальшу присутність та функціонування окупаційних військ у регіоні.
– Там робота практично відбувається 24/7. Звісно, це ті об’єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам підтримувати надалі свою присутність, – стверджує він.
Плетенчук наголосив, що Кримський півострів досі має військове значення для Російської Федерації, але вже не як безпечне місце для базування кораблів, які використовують окупанти.