Під час мобілізації стан здоров’я є одним із ключових критеріїв, які враховують під час проходження військово-лікарської комісії. Проте не кожне захворювання означає непридатність до військової служби.

Багато залежить від тяжкості хвороби, порушень функцій організму та можливих ускладнень.

Факти ICTV розбиралися, чи можуть мобілізувати без жовчного міхура.

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Видалений жовчний міхур не означає непридатності до військової служби. Після такої операції людина може бути придатною до служби, але остаточне рішення залежить від стану здоров’я та наслідків операції.

Про це йдеться у відповідях юристів Юрія Айвазяна та Владислава Дерія на порталі Юристи.UA А критерії, за якими ВЛК має оцінювати такі стани, визначені наказом Міністерства оборони України №402.

Айвазян пояснив, що для визначення придатності важливий не сам діагноз, а те, чи є через захворювання порушення функцій організму. Тому без медичних документів зробити висновок щодо конкретної людини неможливо.

Дерій також зазначив, що гастрит і відсутність жовчного міхура самі по собі не є підставою для повної непридатності. ВЛК має оцінити наслідки операції та наявність супутніх ускладнень.

Тобто відповідь на питання, чи можуть мобілізувати без жовчного міхура, залежить не від самого факту операції, а від того, у якому стані перебуває людина після неї.

Чи мобілізують без жовчного міхура: що передбачає наказ Міноборони №402

Порядок визначення придатності регулює наказ Міністерства оборони України №402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Документ містить Розклад хвороб, за яким ВЛК визначає ступінь придатності військовозобов’язаного. Чинна редакція документа містить зміни, внесені, зокрема, наказом Міноборони №262.

Для захворювань печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози застосовується стаття 54 Розкладу хвороб Додатку 1 наказу №402. Саме тут і є відповідь для людей, які перенесли видалення жовчного міхура.

Стаття 54 розділяє стани за ступенем порушення функцій. За значних порушень функцій особу визнають непридатною до військової служби з виключенням із військового обліку.

За помірних порушень функцій і частих загострень людина може бути придатною до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення та охорони.

За незначних порушень функцій або за наявності об’єктивних даних без порушення функцій — придатна до військової служби.

ВЛК не повинна виходити лише з назви діагнозу. Вона визначає, наскільки захворювання впливає на функціонування організму.

Видалення жовчного міхура: чи мобілізують

У статті 54 окремо передбачена відсутність жовчного міхура без проявів післяхолецистектомічного синдрому протягом 12 місяців після оперативного лікування. Такий стан віднесений до пункту “в”. Цей пункт передбачає стани з незначними порушеннями функцій чи без порушень функцій. Такі особи придатні до служби.

Тому саме видалення жовчного міхура не дає підстав для визнання непридатним. Але інша ситуація, якщо після видалення жовчного виникли ускладнення. До пункту “а” статті 54 (непридатні до служби), зокрема, віднесено післяхолецистектомічний синдром із тяжкими проявами:

рецидивуючим холедохолітіазом,

стриктурами протоків,

рецидивуючим холангітом,

жовтяницями,

частими загостреннями хронічного панкреатиту з тяжким перебігом і порушенням функцій.

Такі наслідки операції вже можуть вплинути на висновок ВЛК про непридатність.

Що враховує ВЛК під час визначення придатності

Отже, якщо людині видалили жовчний міхур, для визначення придатності мають значення:

скільки часу минуло після операції;

чи є післяхолецистектомічний синдром;

чи виникли ускладнення після видалення органу;

чи є порушення функцій печінки, жовчовивідних шляхів або підшлункової залози;

наскільки виражені ці порушення;

результати медичних обстежень та наявні медичні документи.

Отже, людину без жовчного міхура можуть мобілізувати, якщо після операції немає станів, які за статтею 54 дають підстави для непридатності. Якщо ж є значні порушення функцій або тяжкі ускладнення, це вже може бути підставою для іншого висновку ВЛК.

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