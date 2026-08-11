Нова пошта адаптує логістику, щоб підвищити захист відправлень клієнтів та забезпечити стабільність доставки по Україні.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Як Нова пошта змінює логістику

Компанія переходить до децентралізованої моделі сортування відправлень. Також впроваджує резервні системи, які забезпечать обробку посилок у разі виникнення проблем із роботою окремих ланок логістики.

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Нині мережа Нової пошти охоплює всю територію України та налічує понад 56 тисяч точок сервісу.

У компанії наголошують, що клієнти можуть самостійно контролювати актуальний статус і переміщення своїх відправлень через офіційний застосунок Нової пошти.

Водночас у Новій пошті не розкривають конкретних деталей змін.

– З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів, – зазначили у пресслужбі.

Компанія перебудовує логістичну систему з акцентом на її стійкість та безперервність роботи.

5 серпня внаслідок атаки РФ на Київ було повністю знищено сортувальний центр Нової пошти.\

РФ атакувала термінал Нової пошти під Харковом. Внаслідок удару загинув співробітник компанії-перевізника.

Фото: Нова пошта

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