Россия готовится к масштабным фальсификациям во время так называемых выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины, которые запланированы на 18-20 сентября.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Россия готовит масштабные фальсификации выборов на ВОТ

По словам Коваленко, администрация Владимира Путина уже определила целевые показатели для псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины.

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В частности, оккупационным властям поставили задачу обеспечить явку на уровне более 65–70%, а также не менее 70% голосов за партию Единая Россия.

В ЦПД отмечают, что эти выборы полностью незаконны, а их главная цель — легитимизация оккупации.

Коваленко также отметил, что нынешняя избирательная кампания в России проходит под лозунгами поддержки продолжения войны против Украины.

По его словам, все политические силы, допущенные к участию в выборах, фактически поддерживают дальнейшее ведение боевых действий, а единственную антивоенную партию Яблоко показательно отстранили от участия, чтобы она не смогла получить заметную поддержку избирателей.

По мнению главы ЦПД, это свидетельствует о том, что путинский режим не видит своего будущего без войны и боится показывать даже минимальную поддержку антивоенных настроений.

В то же время Коваленко отметил, что внутри России постепенно растет число людей, выступающих против продолжения войны. Больше всего такие настроения распространены в регионах, однако они фиксируются и в Москве, где негативно воспринимают слухи о возможной новой волне мобилизации.

По его словам, пока эти настроения еще не переросли в организованный протест.

— Но так же было и в Советском Союзе, развалившемся из-за экономики и негативных настроений людей, критиковавших власть на своих кухнях в панельках и хрущевках, — отмечает Андрей Коваленко.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия уже в третий раз подряд проведет выборы в Государственную думу без международных наблюдателей ОБСЕ, чем нарушает свои международные обязательства.

В МИД подчеркнули, что Москва также пытается включить временно оккупированные территории Украины в российский избирательный процесс, создавая там избирательные округа и организуя незаконное голосование. Украина не будет признавать ни результаты таких выборов, ни мандаты тех, кого Россия может объявить избранными от оккупированных украинских территорий.

Кроме того, украинская дипломатия призвала международных партнеров заранее заявить о непризнании результатов этого голосования, не направлять так называемых международных наблюдателей на оккупированные территории и ввести санкции против всех, кто причастен к организации незаконных выборов.

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