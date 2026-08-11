Росія готується до масштабних фальсифікацій під час так званих виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України, що заплановані на 18-20 вересня.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Росія готує масштабні фальсифікації виборів на ТОТ

За словами Коваленка, адміністрація Володимира Путіна вже визначила цільові показники для псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

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Зокрема, окупаційній владі поставили завдання забезпечити явку на рівні понад 65–70%, а також не менше 70% голосів за партію Єдина Росія.

У ЦПД наголошують, що ці вибори є повністю незаконними, а їхня головна мета —легітимізація окупації.

Коваленко також звернув увагу, що нинішня виборча кампанія в Росії проходить під гаслами підтримки продовження війни проти України.

За його словами, усі політичні сили, допущені до участі у виборах, фактично підтримують подальше ведення бойових дій, а єдину антивоєнну партію Яблуко показово усунули від участі, щоб вона не змогла отримати помітну підтримку виборців.

На думку керівника ЦПД, це свідчить про те, що путінський режим не бачить власного майбутнього без війни та боїться демонструвати навіть мінімальну підтримку антивоєнних настроїв.

Водночас Коваленко зазначив, що всередині Росії поступово зростає кількість людей, які виступають проти продовження війни. Найбільше такі настрої поширені в регіонах, однак вони фіксуються і в Москві, де негативно сприймають чутки про можливу нову хвилю мобілізації.

За його словами, зараз ці настрої ще не переросли в організований протест.

— Але так само було і в Радянському Союзі, який розвалився через економіку і негативні настрої людей, які критикували владу на своїх кухнях у панельках і хрущовках, — зазначає Андрій Коваленко.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що Росія вже втретє поспіль проведе вибори до Державної думи без міжнародних спостерігачів ОБСЄ, чим порушує свої міжнародні зобов’язання.

У МЗС наголосили, що Москва також намагається включити тимчасово окуповані території України до російського виборчого процесу, створюючи там виборчі округи та організовуючи незаконне голосування. Україна не визнаватиме ані результати таких виборів, ані мандати осіб, яких Росія може оголосити обраними від окупованих українських територій.

Крім того, українська дипломатія закликала міжнародних партнерів заздалегідь заявити про невизнання результатів цього голосування, не направляти так званих міжнародних спостерігачів на окуповані території та запровадити санкції проти всіх причетних до організації незаконних виборів.

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