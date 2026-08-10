В России увеличивается количество людей, которые выступают за завершение войны. Эта тенденция должна усиливаться.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 10 августа.

Все больше россиян хотят завершения войны

— У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее. Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфэсбэшники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира, – сказал он.

Зеленский отметил, что впервые в истории РФ ее граждане не имеют безопасного стратегического тыла.

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— И это впервые они не могут воевать без добавок из Северной Кореи, – отметил Зеленский.

Россия получила от КНДР баллистические ракеты

По словам президента, Россия получила от Северной Кореи дополнительные баллистические ракеты.

Зеленский заметил, что использование северокорейского вооружения в войне дает Пхеньяну возможность совершенствовать ракеты и приобретать боевой опыт.

Это создает дополнительные риски для Японии, Южной Кореи, Филиппин и других стран региона.

— Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистику от Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. Это не только о жизнях людей в Украине, не только об угрозах именно нам, – подчеркнул он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия приняла решение разместить на своей территории от 30 до 50 тыс. граждан Северной Кореи.

По словам президента, сначала в России находились сотни представителей КНДР. Впоследствии их количество выросло до тысяч.

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