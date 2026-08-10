В России растет число людей, которые хотели бы завершения войны — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что в России растет количество людей, которые хотят завершения войны.
- По его словам, в РФ больше нет безопасного стратегического тыла.
- Россия получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты.
В России увеличивается количество людей, которые выступают за завершение войны. Эта тенденция должна усиливаться.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 10 августа.
Все больше россиян хотят завершения войны
— У нас есть данные внутренних опросов в России, что уже сейчас там растет количество людей, которые хотели бы завершения войны. И это должно быть еще ощутимее. Так, чтобы Путин и его администрация, и его эфэсбэшники, и все остальные в государстве-агрессоре одинаково понимали, что нет другой альтернативы, кроме мира, – сказал он.
Зеленский отметил, что впервые в истории РФ ее граждане не имеют безопасного стратегического тыла.
— И это впервые они не могут воевать без добавок из Северной Кореи, – отметил Зеленский.
Россия получила от КНДР баллистические ракеты
По словам президента, Россия получила от Северной Кореи дополнительные баллистические ракеты.
Зеленский заметил, что использование северокорейского вооружения в войне дает Пхеньяну возможность совершенствовать ракеты и приобретать боевой опыт.
Это создает дополнительные риски для Японии, Южной Кореи, Филиппин и других стран региона.
— Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистику от Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. Это не только о жизнях людей в Украине, не только об угрозах именно нам, – подчеркнул он.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия приняла решение разместить на своей территории от 30 до 50 тыс. граждан Северной Кореи.
По словам президента, сначала в России находились сотни представителей КНДР. Впоследствии их количество выросло до тысяч.