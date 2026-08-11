Потери врага на 11 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 190 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 630-е сутки полномасштабной войны превысили 1,460 млн.

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Потери врага на 11 августа 2026 года

личного состава — около 1 460 400 (+1 190) человек;

танков — 12 259 (+4) шт.;

боевых бронированных машин — 25 120 (+4) шт.;

артиллерийских систем — 47 713 (+44) шт.;

РСЗО — 2 020 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 560 (+2) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 190 (+9) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 454 572 (+1 578) шт.;

крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 132 543 (+307) шт.;

специальной техники – 4 514 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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