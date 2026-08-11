Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 11 августа: уничтожено 1 190 оккупантов и более 1,5 тыс. БпЛА
Потери врага на 11 августа 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 190 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 630-е сутки полномасштабной войны превысили 1,460 млн.
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Потери врага на 11 августа 2026 года
- личного состава — около 1 460 400 (+1 190) человек;
- танков — 12 259 (+4) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 120 (+4) шт.;
- артиллерийских систем — 47 713 (+44) шт.;
- РСЗО — 2 020 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 560 (+2) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 190 (+9) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 454 572 (+1 578) шт.;
- крылатых ракет — 5 007 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 132 543 (+307) шт.;
- специальной техники – 4 514 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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