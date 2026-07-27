Российские военные из бригады ГРОМ Каскад в понедельник, 26 июля, нанесли удар реактивным дроном Герань-4 по магазину АТБ в Чернигове.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Какое подразделение ВС РФ нанесло удар по АТБ в Чернигове

Запуск дрона осуществили россияне из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ Каскад. Старший группы — Сергунин А. О.

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— Военные преступники запустили беспилотник, который был оборудован видеокамерой, с дронопорта в населенном пункте Навля Брянской области. Идентификация непосредственных исполнителей преступления и других причастных продолжается, — говорится в сообщении.

Отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ Каскад входит в структуру воздушно-космических сил РФ.

Подразделение специализируется на нанесении ударов дальнобойными беспилотниками, в частности по гражданским объектам на территории Украины.

— Эта бригада имеет репутацию подразделения для так называемой элитной касты россиян — в частности, чиновников, депутатов, бюрократов и т. д. Так называемые привилегированные имеют возможность заключить краткосрочный контракт на несколько месяцев и, не приближаясь к зоне боевых действий, получить статус участника войны против Украины, — рассказали в ГУР.

Напомним, днем 26 июля во время российской атаки на Чернигов беспилотник попал в супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ.

В результате российского удара погибли два человека, в том числе ребенок. Еще 25 человек получили ранения. Среди пострадавших — четверо детей: мальчики в возрасте 11, 17 и 10 лет и девочка 2024 года рождения.

Начальник Нацполиции Черниговской области сообщил, что российский реактивный беспилотник Герань-4, которым днем 26 июля атаковали АТБ в Чернигове, был оснащен видеокамерой.

Российские военные целенаправленно атаковали гражданский объект, чтобы вызвать как можно большее количество жертв.

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