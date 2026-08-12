Українська воєнна розвідка встановила особу громадянина Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ та був ліквідований на Донбасі.

Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 5 березня 1989 року народження, уродженця Манільської агломерації.

ГУР ідентифікувало ліквідованого на Донбасі найманця

У ГУР повідомили, що 22 січня 2026 року Ундол отримав російську візу, а вже 18 квітня прибув до Росії, де розпочав оформлення контракту з окупаційною армією.

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Зазначається, що спочатку іноземця розмістили у центрі Авангард — закладі військово-патріотичної підготовки молоді. 3 травня філіппінець підписав однорічний контракт із збройними силами РФ та був направлений на підготовку.

Втім, як зауважує ГУР, навчання тривало недовго. Як і у випадку з багатьма іншими іноземними найманцями, приблизно за тиждень Ундола відправили безпосередньо на фронт.

Орієнтовно у середині травня він уже перебував на лінії бойового зіткнення. Наприкінці того ж місяця найманець загинув під час штурмових дій у районі Катеринівки Донецької області — поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.

Ундол проігнорував застереження уряду Філіппін та норми законодавства своєї країни, обравши участь у російській війні проти України заради заробітку. Від моменту підписання контракту до його загибелі минуло менш як місяць.

За інформацією проєкту “Хочу жить”, контракти з російською окупаційною армією підписали близько 14 громадян Філіппін. Щонайменше двоє з них загинули, ще один потрапив у полон.

Фото: ГУР

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