Філіппінець на Донбасі: ГУР ідентифікувало ліквідованого найманця РФ
- ГУР встановило особу громадянина Філіппін Джеріка Джумаділа Ундола, який воював на боці російських військ і був ліквідований на Донбасі.
- За даними розвідки, він прибув до Росії у квітні 2026 року, 3 травня підписав контракт із армією РФ, а вже за кілька тижнів опинився на фронті.
- Ундол загинув наприкінці травня під час штурмових дій у районі Катеринівки Донецької області, менш ніж за місяць після підписання контракту.
Українська воєнна розвідка встановила особу громадянина Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ та був ліквідований на Донбасі.
Йдеться про Джеріка Джумаділа Ундола (Jeric Jumadil Undol), 5 березня 1989 року народження, уродженця Манільської агломерації.
ГУР ідентифікувало ліквідованого на Донбасі найманця
У ГУР повідомили, що 22 січня 2026 року Ундол отримав російську візу, а вже 18 квітня прибув до Росії, де розпочав оформлення контракту з окупаційною армією.
Зазначається, що спочатку іноземця розмістили у центрі Авангард — закладі військово-патріотичної підготовки молоді. 3 травня філіппінець підписав однорічний контракт із збройними силами РФ та був направлений на підготовку.
Втім, як зауважує ГУР, навчання тривало недовго. Як і у випадку з багатьма іншими іноземними найманцями, приблизно за тиждень Ундола відправили безпосередньо на фронт.
Орієнтовно у середині травня він уже перебував на лінії бойового зіткнення. Наприкінці того ж місяця найманець загинув під час штурмових дій у районі Катеринівки Донецької області — поблизу стику Донецької, Харківської та Луганської областей.
Ундол проігнорував застереження уряду Філіппін та норми законодавства своєї країни, обравши участь у російській війні проти України заради заробітку. Від моменту підписання контракту до його загибелі минуло менш як місяць.
За інформацією проєкту “Хочу жить”, контракти з російською окупаційною армією підписали близько 14 громадян Філіппін. Щонайменше двоє з них загинули, ще один потрапив у полон.
Фото: ГУР