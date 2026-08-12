Наземный ретранслятор и подразделения БпС: ВСУ поразили ряд объектов РФ в Крыму и на ВОТ
- В ночь на 12 августа Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов РФ на временно оккупированных территориях.
- В районе Оленевки в оккупированном Крыму был поражен наземный ретранслятор, который россияне использовали для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера.
- Также украинские военные атаковали ряд других объектов противника возле Мариуполя и в районе Марьевки Луганской области.
В ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск на временно оккупированных территориях.
Поражены наземный ретранслятор и подразделения БпС противника на ВОТ
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, среди пораженных целей в ночь на 12 августа— наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками, ремонтное подразделение и место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем.
В частности, в районе Оленевки во временно оккупированном Крыму был поражен наземный ретранслятор, используемый российскими войсками для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера.
Также украинские военные атаковали ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области.
Еще один удар был нанесен по месту сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем российских войск в районе Марьевки Луганской области.
Как отмечают Силы обороны, поражение этих объектов должно ослабить возможности российских войск по управлению ударными дронами, ремонту и поддержанию исправности военной техники, а также обеспечению деятельности подразделений.
В Силах обороны подчеркнули, что удары по ключевым военным целям противника будут продолжаться.