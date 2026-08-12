В ночь на 12 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск на временно оккупированных территориях.

Поражены наземный ретранслятор и подразделения БпС противника на ВОТ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, среди пораженных целей в ночь на 12 августа— наземный ретранслятор для управления ударными беспилотниками, ремонтное подразделение и место сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем.

В частности, в районе Оленевки во временно оккупированном Крыму был поражен наземный ретранслятор, используемый российскими войсками для управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера.

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Также украинские военные атаковали ремонтное подразделение противника в районе Мариуполя Донецкой области.

Еще один удар был нанесен по месту сосредоточения личного состава подразделения беспилотных систем российских войск в районе Марьевки Луганской области.

Как отмечают Силы обороны, поражение этих объектов должно ослабить возможности российских войск по управлению ударными дронами, ремонту и поддержанию исправности военной техники, а также обеспечению деятельности подразделений.

В Силах обороны подчеркнули, что удары по ключевым военным целям противника будут продолжаться.

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