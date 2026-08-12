У ніч на 12 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях.

Уражено наземний ретранслятор та підрозділи БпС противника на ТОТ і в Криму

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, сред уражених цілей у ніч на 12 серпня— наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками, ремонтний підрозділ та місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем.

Зокрема, в районі Оленівки у тимчасово окупованому Криму було уражено наземний ретранслятор, який російські війська використовували для управління ударними БпЛА типу Герань та Гербера.

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Також українські військові атакували ремонтний підрозділ противника в районі Маріуполя Донецької області.

Ще одного удару було завдано по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем російських військ у районі Мар’ївки Луганської області.

Як зазначають Сили оборони, ураження цих об’єктів має послабити можливості російських військ з управління ударними дронами, ремонту та підтримання справності військової техніки, а також забезпечення діяльності підрозділів.

У Силах оборони наголосили, що удари по ключових військових цілях противника триватимуть.

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