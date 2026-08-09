С-400, Тор, Панцирь и три корабля: Мадьяр сообщил о новых ударах по РФ
- Роберт Бровди (Мадяр) заявил о поражении позиции С-400 в Геленджике.
- Также под удар попали ЗРК Тор, ЗРГК Панцирь-С1и две российские РЛС в разных регионах РФ.
- По словам Мадяра, Силы беспилотных систем поразили один танкер и два сухогруза теневого флота РФ.
В ночь на 9 августа украинские Силы беспилотных систем поразили позицию зенитного комплекса С-400 в Геленджике, элементы российской противовоздушной обороны и суда теневого флота РФ.
Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил в Facebook.
СБС атаковали российскую ПВО и теневой флот 9 августа: что известно
По словам Мадяра, украинские дроны уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф недалеко от Геленджика в Краснодарском крае РФ.
Мадяр отметил, что именно этот комплекс 8 августа с 09:25 до 12:51 произвел шесть пусков ракет, после чего украинские операторы его “достали”.
Он также сообщил, что позиция комплекса горела три часа.
Кроме С-400, по словам Мадяра, в ту же ночь были уничтожены еще четыре элемента российской ПВО:
- зенитный ракетный комплекс Тор — возле населенного пункта Пудовый в Ростовской области;
- зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 — возле Ейска в Краснодарском крае;
- радиолокационная станция Подлет-К1 — в районе Головатовки в Ростовской области;
- радиолокационная станция Каста 2Е2 — недалеко от Латоново в Ростовской области.
Кроме российских средств ПВО, Мадьяр сообщил о поражении трех судов “теневого флота” России в акватории Черного моря. По его словам, под удар попали: один нефтяной танкер и два сухогруза.
Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технического обеспечения российского подразделения в Перекопе на временно оккупированной территории Крыма.
Масштаб нанесенного ущерба, по данным Генштаба, сейчас уточняется.
Бровди добавил, что операции Сил беспилотных систем против российской ПВО и морской логистики будут продолжаться и дальше.
Ранее Силы беспилотных систем сообщили, что только с 1 по 8 августа украинские операторы поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях.
Всего с начала операции украинские военные заявили о 218 пораженных судах, из которых 134 — в Азовском море и 84 — в Черном.