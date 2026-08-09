В ночь на 9 августа украинские Силы беспилотных систем поразили позицию зенитного комплекса С-400 в Геленджике, элементы российской противовоздушной обороны и суда теневого флота РФ.

Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил в Facebook.

СБС атаковали российскую ПВО и теневой флот 9 августа: что известно

По словам Мадяра, украинские дроны уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф недалеко от Геленджика в Краснодарском крае РФ.

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Мадяр отметил, что именно этот комплекс 8 августа с 09:25 до 12:51 произвел шесть пусков ракет, после чего украинские операторы его “достали”.

Он также сообщил, что позиция комплекса горела три часа.

Кроме С-400, по словам Мадяра, в ту же ночь были уничтожены еще четыре элемента российской ПВО:

зенитный ракетный комплекс Тор — возле населенного пункта Пудовый в Ростовской области;

зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 — возле Ейска в Краснодарском крае;

радиолокационная станция Подлет-К1 — в районе Головатовки в Ростовской области;

радиолокационная станция Каста 2Е2 — недалеко от Латоново в Ростовской области.

Кроме российских средств ПВО, Мадьяр сообщил о поражении трех судов “теневого флота” России в акватории Черного моря. По его словам, под удар попали: один нефтяной танкер и два сухогруза.

Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технического обеспечения российского подразделения в Перекопе на временно оккупированной территории Крыма.

Масштаб нанесенного ущерба, по данным Генштаба, сейчас уточняется.

Бровди добавил, что операции Сил беспилотных систем против российской ПВО и морской логистики будут продолжаться и дальше.

Ранее Силы беспилотных систем сообщили, что только с 1 по 8 августа украинские операторы поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях.

Всего с начала операции украинские военные заявили о 218 пораженных судах, из которых 134 — в Азовском море и 84 — в Черном.

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