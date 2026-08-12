Україна припинила інтенсивну кампанію ударів безпілотниками по окремих нафтових танкерах поблизу Новоросійська після прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса, яке той висловив президенту Володимиру Зеленському наприкінці липня.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців, представника адміністрації США та інших осіб, обізнаних із ситуацією.

Венс просив Зеленського припинити удари по танкерах: що відомо

За інформацією Financial Times, Джей Ді Венс порушив питання ударів по танкерах під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським 31 липня.

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Вашингтон був стурбований тим, що атаки можуть додатково дестабілізувати світовий нафтовий ринок та зачепити інтереси американських компаній.

Ідеться насамперед про судна, які перевозять нафту з Казахстану через Каспійський трубопровідний консорціум до його термінала поблизу російського Новоросійська.

За даними видання, після розмови Венса із Зеленським Україна більше не атакувала танкери поблизу термінала КТК.

Водночас домовленість не поширюється на всі судна. Україна погодилася утримуватися від ударів по неросійських танкерах за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші вантажі РФ.

Також Київ погодився не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму.

Представник адміністрації США підтвердив Financial Times, що Вашингтон звертався до України з проханням припинити атаки на неросійські судна та інфраструктуру КТК.

У Білому домі вважають консорціум важливим каналом постачання казахстанських енергоносіїв на європейський ринок та альтернативою російській нафті.

Україна погодилася на прохання США на тлі переговорів про Patriot

За словами високопоставленого українського посадовця, Київ запровадив відповідні механізми після звернення Вашингтона. Питання КТК, за його словами, регулярно порушувалося у переговорах з урядами США та Казахстану.

Financial Times також пише, що рішення України могло бути пов’язане з переговорами зі Сполученими Штатами щодо посилення української протиповітряної оборони.

За словами джерела видання, знайомого з позицією Києва, Україна прагне отримати американську ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Крім того, Київ розраховує придбати кілька сотень таких ракет до початку зими, коли Росія, як очікується, може посилити удари по українській критичній інфраструктурі.

Раніше Bloomberg також повідомляв, що Україна погодилася не завдавати ударів по окремих неросійських нафтових танкерах та об’єктах інфраструктури у Чорному морі, пов’язаних з експортом казахстанської нафти.

За даними видання, домовленість поширюється на судна, які не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі та не належать фізичним або юридичним особам із РФ.

Ключовим у домовленості є Каспійський трубопровідний консорціум, через який Казахстан експортує значну частину своєї нафти. Через систему КТК проходить близько 2% світових поставок сирої нафти, а від цього маршруту залежать і європейські нафтопереробні підприємства.

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