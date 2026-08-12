Фахівці української розвідки виявили в новій російській крилатій авіаційній ракеті С-71 Монохром комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, оприлюднивши результати дослідження російського озброєння на порталі War & Sanctions.

Модуль Nvidia Jetson Orin у ракеті Монохром: що виявило ГУР

Українські фахівці дослідили електронну компонентну базу нової російської крилатої авіаційної ракети С-71 Монохром та знайшли всередині комп’ютерний модуль Nvidia Jetson Orin.

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Такі модулі призначені, зокрема, для виконання складних обчислень та роботи з алгоритмами штучного інтелекту. Саме тому в ГУР зазначають, що знахідка може свідчити про застосування ШІ в новій російській ракеті.

Водночас розвідка наразі не стверджує, які саме функції виконує Nvidia Jetson Orin у Монохромі.

Загалом ГУР опублікувало інформацію про 35 електронних компонентів, які українські фахівці ідентифікували у різних зразках російського озброєння.

Які ще іноземні компоненти знайшли у зброї РФ

Серед оприлюднених знахідок є компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку Росія почала встановлювати на ударні безпілотники Герань-2.

За інформацією ГУР, така система призначена для виявлення та ураження зенітних ракетних комплексів і радіолокаційних станцій Сил оборони України.

Також українські фахівці виявили китайську камеру Honpho TS130C-01 у реактивному безпілотнику Герань-4, а також компоненти активної головки самонаведення російської аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал.

У ГУР наголошують, що дослідження дозволяють встановлювати, які іноземні технології залишаються критично важливими для виробництва російського озброєння, та допомагають Україні й партнерам блокувати канали їхнього постачання до РФ.

За оцінкою воєнної розвідки, два роки роботи порталу War & Sanctions також демонструють, що Росія досі не змогла повноцінно замінити іноземні високотехнологічні компоненти власними аналогами.

У ГУР вважають, що виявлення Nvidia Jetson у новій російській ракеті Монохром є ще одним аргументом для посилення санкційного контролю за постачанням технологій до Росії.

Нагадаємо, вночі проти 12 серпня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 138 безпілотників.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили балістичну ракету Іскандер-М, протирадіолокаційну Х-31П, керовані авіаційні ракети Х-35, а також 138 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивних, дронів Гербера та імітаторів Пародія.

Основними напрямками удару стали Сумщина та Одещина. Станом на 09:00 сили ППО збили або приглушили 112 російських безпілотників.

Фото: ГУР

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