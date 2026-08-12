В ночь на 12 августа российские войска атаковали Одессу, Запорожье, Херсон, Днепропетровскую и Полтавскую области. Уже утром под ударом оказался и Харьков — российский дрон попал на территорию частного домовладения в Киевском районе города.

Тем временем в РФ Новороссийск пережил масштабную атаку дронов и, по данным мониторинговых каналов, ракет. Российские власти заявили об атаке нескольких сотен дронов и повреждении предприятий.

Об этих и других событиях ночи и утра 12 августа — читай в дайджесте.

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Атака на Одессу

В ночь на 12 августа российские войска атаковали Одессу ударными дронами. Один из дронов попал в десятиэтажный жилой дом.

По предварительным данным Одесской ОВА, удар пришелся на пятый этаж здания. После попадания в одной из квартир вспыхнул пожар.

Для тушения пожара задействовали 36 спасателей и девять единиц техники. Пожар быстро потушили.

В результате атаки также пострадала инфраструктура. Коммунальные службы уже привели в порядок территорию возле пострадавшего дома и закрыли выбитые оконные проемы.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Атака на Запорожье

В ночь на 12 августа Запорожье оказалось под комбинированной российской атакой. Перед взрывами Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистических ракет и ударных дронов.

Одним из поврежденных объектов стал торговый центр Эпицентр, расположенный в спальном районе города. После удара здание охватил пожар.

Российская атака затронула и жилой сектор. Поврежден частный дом, в котором выбило окна, побило ворота и забор. Там также возник пожар, который спасатели потушили.

Кроме гражданских объектов, повреждена энергетическая инфраструктура. В одном из районов Запорожья без электричества остались около 1,2 тыс. потребителей.

По предварительным данным, в результате ночной атаки на Запорожье 12 августа никто не пострадал.

Атака на Харьков

Утром 12 августа российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотника. Под ударом оказался Киевский район города.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание БпЛА на территорию частного домовладения.

По предварительным данным, сообщений о пострадавших не поступало. Информация о последствиях утренней атаки уточняется.

Атака на Полтавскую область

Российские войска атаковали промышленную и энергетическую инфраструктуру Полтавской области.

В Миргородском районе вражеский беспилотник попал на территорию одного из промышленных предприятий. В результате удара возник пожар. Спасателям удалось оперативно локализовать и потушить возгорание, не дав огню распространиться дальше.

Позже стало известно, что под ударом оказалась энергетическая инфраструктура ДТЭК Нафтогаз. В компании сообщили, что из-за российской атаки остановлена работа газодобывающего объекта в Полтавской области.

Несмотря на угрозу повторных ударов, на местах работали экстренные службы. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

Атака на Херсон

Около 01:40 российские войска атаковали Херсон ударными дронами типа Shahed.

В результате попаданий погибли два человека. Их личности устанавливают соответствующие службы.

Еще двое жителей города получили ранения. 46-летнего мужчину госпитализировали с взрывной травмой и ожогами головы, туловища, конечностей и лица. Площадь ожогов достигает 60% поверхности тела.

60-летняя женщина получила контузию, взрывную травму и ранения лица. После оказания медицинской помощи она будет лечиться амбулаторно.

Атака на Днепропетровскую область

Почти 20 раз российские войска атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и ракетами.

В Днепровском районе в результате атаки возник пожар.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. Повреждены больница, культурно-спортивный комплекс, магазин, многоквартирные дома и автомобиль.

Пострадал 57-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, лечиться он будет амбулаторно.

В Криворожском районе россияне атаковали Зеленодольскую общину, где повредили частный дом.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Николаевская община. В результате атаки загорелся частный дом.

Массированная атака на Новороссийск

В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время.

Мэр города Андрей Кравченко утверждает, что российская ПВО отразила атаку нескольких сотен украинских дронов. Мониторинговые каналы при этом сообщали, что по Новороссийску могли применять не только дроны, но и ракеты. Также российская сторона заявляла об атаке морских беспилотников.

По данным местных властей, повреждения получили четыре предприятия и 21 жилой дом, среди которых есть многоэтажки. После падения обломков в разных частях Новороссийска возникли пожары.

Мониторинговые каналы при этом утверждают, что повреждения жилой застройки является следствием работы российской противовоздушной обороны.

По предварительным оценкам OSINT-аналитиков, среди возможных целей атаки могли быть портовая инфраструктура, а также нефтяные и зерновые объекты Новороссийска. Официального подтверждения поражения именно этих объектов пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 631-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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