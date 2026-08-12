Командование Группировки войск (сил) Юг осуществляет комплекс действий, чтобы “в кратчайшие сроки” провести ротацию военнослужащих 121 отдельной бригады территориальной обороны (121 бригада ТрО).

Об этом говорится в официальном заявлении Командования Группировки войск (сил) Юг.

Скандал в 121 бригаде ТрО: с чего все началось

Скандал в 121 бригаде ТрО начался после того, как к главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому публично обратился командир взвода огневой поддержки 3 батальона 121 бригады лейтенант Сищук вместе с побратимами, выполняющими боевые задания на Запорожском направлении.

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По словам военного, перед выходом на позиции бойцам сказали, что ротация продлится около месяца. А на момент записи обращения они уже провели там почти четыре месяца.

Также военные рассказали о проблемах с обеспечением. По словам Сищука, еда и питьевая вода могли не поступать от трех до семи суток.

Кроме того, он утверждал, что перед выходом военных уверяли в наличии подготовленных основных и запасных позиций, но на месте ситуация оказалась совсем другой.

Что ответило командование 121 бригады

В 121 отдельной бригаде территориальной обороны заявили, что информация из видеообращения не отражает всех обстоятельств.

По данным командования, продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи на труднодоступные позиции доставляют с помощью дронов по установленному графику.

За месяц военным доставили 27 посылок весом около 9 кг каждая. В то же время в бригаде признали, что из-за сложной ситуации на направлении грузы не всегда удается доставить вовремя.

Среди причин назвали неблагоприятные погодные условия, постоянные действия российских войск и работу вражеских средств РЭБ.

В бригаде также сообщили, что командир лично общается с военнослужащими и в курсе ситуации. Там заверили, что ротацию постараются провести в ближайшее время, но перемещение должно быть безопасным для личного состава.

Скандал в 121 бригаде ТрО: реакция Группировки войск Юг

Позже на ситуацию отдельно отреагировала Группировка войск (сил) Юг.

Там подтвердили, что подразделение 121 бригады выполняет боевые задачи на сложном и динамичном участке фронта в условиях непрерывного обстрела со стороны российских войск.

В то же время в командовании подчеркнули, что данные, озвученные военными, отражают лишь часть оперативной обстановки.

По информации Группировки Юг, за последние 30 дней на позиции военнослужащих 121 бригады доставили около 240 кг продовольствия.

Сейчас, как заявили в командовании, уже проводится комплекс мер для ротации подразделения в кратчайшие сроки.

Ее должны провести сразу, как только ситуация с безопасностью позволит перегруппировать военных без серьезного риска для их жизни и здоровья.

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