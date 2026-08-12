Командування Угруповання військ (сил) Південь здійснює комплекс дій, щоб “у найстисліші терміни” провести ротацію військовослужбовців 121 окремої бригади територіальної оборони (121 бригада ТрО).

Про це йдеться в офіційній заяві Командування Угруповання військ (сил) Південь.

Скандал у 121 бригаді ТрО: з чого все почалося

Скандал у 121 бригаді ТрО почався після того, як до головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого публічно звернувся командир взводу вогневої підтримки 3 батальйону 121 бригади лейтенант Сищук разом із побратимами, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку.

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За словами військового, перед виходом на позиції бійцям повідомили, що ротація триватиме близько місяця. Натомість на момент запису звернення вони перебували там уже майже чотири місяці.

Також військові заявили про проблеми із забезпеченням. За словами Сищука, їжа та питна вода могли не надходити від трьох до семи діб.

Окремо він стверджував, що перед виходом військових запевняли в наявності підготовлених основних і запасних позицій, однак на місці ситуація виявилася іншою.

Що відповіло командування 121 бригади

У 121 окремій бригаді територіальної оборони заявили, що інформація з відеозвернення не відображає всіх обставин.

За даними командування, продовольство, медикаменти та інші необхідні речі на важкодоступні позиції доставляють безпілотниками за визначеним графіком.

Протягом місяця військовим доставили 27 пакунків вагою близько 9 кг кожен. Водночас у бригаді визнали, що через складну ситуацію на напрямку вантажі не завжди вдається доставити вчасно.

Серед причин назвали несприятливі погодні умови, постійні дії російських військ та роботу ворожих засобів РЕБ.

У бригаді також повідомили, що командир особисто спілкується з військовослужбовцями та знає про ситуацію. Там запевнили, що ротацію намагаються провести найближчим часом, однак переміщення має бути безпечним для особового складу.

Скандал у 121 бригаді ТрО: реакція Угруповання військ Південь

12 серпня на ситуацію окремо відреагувало Угруповання військ (сил) Південь.

Там підтвердили, що підрозділ 121 бригади виконує бойові завдання на складній та динамічній ділянці фронту в умовах безперервного вогневого впливу російських військ.

Водночас у командуванні наголосили, що озвучені військовими дані відображають лише частину оперативної обстановки.

За інформацією Угруповання військ Південь, протягом останніх 30 днів на позицію військовослужбовців 121 бригади доставили близько 240 кг продовольства.

Наразі, як заявили в командуванні, вже проводиться комплекс заходів для ротації підрозділу в найстисліші терміни.

Її мають провести одразу, щойно безпекова ситуація дозволить перегрупувати військових без критичного ризику для їхнього життя та здоров’я.

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