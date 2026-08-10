По данным ГУР, Россия уже выполнила годовой план по производству ракет Циркон и Оникс. За семь месяцев 2026 года она изготовила 33 Циркона и 60 Ониксов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Объемы производства ракет в РФ в 2026 году

По данным украинской военной разведки, по состоянию на 3 августа Россия уже выполнила установленный государственным оборонным заказом годовой план производства этих ракет.

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За семь месяцев российские предприятия изготовили:

33 ракеты Циркон;

60 ракет Оникс.

Скибицкий напомнил, что изначально обе ракеты создавались как противокорабельные. Однако после модернизации Россия начала использовать их также для ударов по наземным целям.

В то же время РФ наращивает производство и других средств поражения. По словам Вадима Скибицкого, в целом по основным типам ракет россияне сейчас выполняют месячные производственные планы на 110–120%.

В частности, в июле план по производству Х-101 выполнили на 140%, Калибров — на 111%, а крылатых ракет Х-35 — на 200%.

План производства Х-101 на август составляет 72 ракеты. В июле при таком же плане РФ изготовила 87 единиц.

Что касается Калибров, план на август составляет 26 ракет. В июле российские предприятия должны были изготовить столько же, но фактически произвели 29.

Россия увеличила интенсивность ракетных ударов

По оценкам ГУР, рост интенсивности применения ракетного вооружения российскими войсками начался еще в апреле.

Тогда Россия применила 61 баллистическую ракету, в мае — 107, а в июне — 134.

В то же время в июле российские войска использовали 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Речь идет, в частности, о ракетах 9М723 из комплекса Искандер-М, РМ-48У из С-400 и Цирконах. Это самый высокий показатель за 2026 год.

Кроме того, в июле РФ применила 153 крылатые ракеты Х-101, Калибр и Х-32. Выше этот показатель был только в феврале, когда российские войска применили 157 таких ракет.

Скибицкий отметил, что рост количества ударов напрямую связан с темпами производства.

– Помните, раньше они наносили удары с интервалом раз в десять дней? Затем – раз в неделю. Сейчас — еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения, — пояснил представитель ГУР.

По его словам, Москва концентрирует ресурсы на тех типах вооружения, которые считает наиболее эффективными, а также на ракетах, для производства которых у нее достаточно комплектующих.

Сколько ракет запустила Россия по Украине в июле

Генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия также перераспределяет ресурсы между различными программами ракетного производства.

По данным ГУР, с апреля РФ приостановила серийное производство и применение Х-32, модернизированной версии Х-22. Россияне пытались повысить точность этой ракеты, однако результаты боевых испытаний не оправдали ожиданий, после чего ее снова отправили на доработку.

– Такие же у них нюансы и с Кинжалами. Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5–7 метров, а у них — 30 метров и более, — рассказал Скибицкий.

Он уточнил, что высвободившиеся ресурсы, в частности ракетное топливо и комплектующие, могут использоваться для других баллистических ракет.

В частности, россияне нарастили производство 9М723 для Искандера-М. По данным разведки, по состоянию на 5 августа для российской группировки войск было выделено около 130 таких ракет.

План производства составляет около 60 ракет в месяц, однако в июле РФ изготовила 65.

Отдельно Россия производит РМ-48У, которую запускают с комплексов С-400 по наземным целям. По словам Скибицкого, план производства этой ракеты на август составляет около 40 единиц, а ориентировочный запас — около 400.

Россия получает ракеты от КНДР

Еще одним источником ракет для РФ остается Северная Корея.

По информации ГУР, Россия развертывает вблизи украинской границы северокорейское ракетное подразделение. Кроме того, КНДР передала РФ еще 40 ракет KN-23 и KN-24.

Ранее Северная Корея уже передавала России около 100 ракет KN-23.

По словам Скибицкого, Пхеньян получает возможность испытывать свое вооружение в реальных боевых условиях и получать данные для дальнейшей модернизации ракет.

– Хотя один из последних ударов, когда северокорейская ракета фактически убила целую семью, подтвердил, что ее отклонение составило около 15 километров от цели, – отметил он.

По мнению Скибицкого, задача Украины заключается в том, чтобы срывать планы российского оборонно-промышленного комплекса, действовать на опережение и наносить максимальные потери противнику.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флеш) заявил, что у России есть запас в несколько сотен баллистических ракет. По его мнению, она может применять против Украины до 100 баллистических ракет ежемесячно.

В июне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет.

Вместе с другими видами вооружения это позволяет ей систематически наносить массированные удары по Украине.

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