Міністерство оборони РФ та російські пропагандистські ресурси поширюють черговий фейк про нібито захоплення села Щербаківка на Харківщині. Проте в Україні не існує такого населеного пункту, станом на 2026 року.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як РФ звітувала про захоплення неіснуючого села

За даними ЦПД, це типовий приклад дезінформації, за допомогою якого російська пропаганда намагається створити ілюзію успішного наступу окупаційних військ на всіх напрямках.

Зараз дивляться

Насправді село Щербаківка офіційно ліквідоване ще у 1997 році через відсутність місцевих мешканців. Станом на 2026 рік, такого населеного пункту в Україні взагалі не існує.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російський Генеральний штаб та Міноборони РФ вже не вперше звітують про нібито взяття вигаданих або неконтрольованих ними об’єктів.

Зокрема, очільник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово помилково заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового в Харківській області, які насправді перебувають під контролем України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.