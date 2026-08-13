Мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения должны выполнять предусмотренные законом обязанности по воинскому учету и мобилизации независимо от того, находятся они в Украине или за рубежом. Выезд в другую страну не освобождает от требований украинского законодательства.

Можно ли оспорить штраф ТЦК из-за границы и как это можно сделать, читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли получить штраф от ТЦК, находясь за границей

Украинские мужчины мобилизационного возраста, находящиеся за границей, также должны соблюдать правила военного учета.

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Выезд из Украины не освобождает от выполнения требований украинского законодательства. За нарушение правил военного учета в условиях военного положения можно получить штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.

Как рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина, неуплата штрафа может привести к его принудительному взысканию. ТЦК может передать постановление в исполнительную службу. После этого могут взимать деньги или наложить арест на имущество человека в Украине.

Поэтому пребывание за границей не означает, что штраф можно просто оставить без внимания. Если в Украине у человека есть счета, недвижимость или другое имущество, оно может стать объектом исполнительного производства.

Штраф является личной ответственностью совершившего административное правонарушение. На его родственников этот долг не переходит. Однако если арест наложат на имущество, находящееся в общей собственности, это может затронуть интересы жены и детей.

Что делать, если пришел штраф ТЦК, находясь за границей

Если человек согласен с постановлением ТЦК, штраф можно уплатить дистанционно. В частности, проверить возможность оплаты можно в приложении Резерв+. Если штраф отображается в системе и доступна функция оплаты, его можно погасить онлайн без поездки в Украину.

Если у мужчины нет приложения Резерв+, потребуется обращение в ТЦК или помощь юриста.

Если человек не согласен с постановлением, то платить его только для того, чтобы закрыть вопрос, юрист не советует. Сначала нужно проверить, есть ли основания для обжалования.

Как обжаловать штраф ТЦК из-за границы

Дмитрий Франчук отмечает, что обжаловать штраф, находясь за границей, сложнее, но такая возможность есть.

На обжалование постановления отводится 10 дней с его получения.

Если мужчина не может лично приехать в Украину, то он может оформить доверенность на представителя своих интересов в Украине. Это не обязательно должен быть именно юрист. Представитель за доверенностью может обращаться в ТЦК от лица человека, предоставлять необходимые документы и, при необходимости, представлять его интересы в суде.

Как оформить доверенность за границей

По информации, которую приводит Франчук, доверенность можно оформить в украинском консульском учреждении в стране пребывания.

Есть и другой вариант, а именно оформить документ у местного нотариуса. Если законодательство и международные правила этого требуют, документ следует должным образом удостоверить, в частности, апостилем.

После этого представитель в Украине может обратиться в ТЦК, который вынес постановление о штрафе.

В заявлении следует указать данные человека, на которого наложили штраф, номер и дату постановления и объяснить, почему он считает решение незаконным.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие свою позицию. Это могут быть, в частности, документы о пребывании за границей, доверенность на представителя и другие доказательства, касающиеся конкретной ситуации.

Если ТЦК откажется отменить постановление, его можно обжаловать в суде. Иск может подать представитель по доверенности.

Отменят ли штраф из-за того, что мужчина за границей

Сам факт нахождения за пределами Украины не означает отмены штрафа. Следует доказать, что постановление вынесли без законных оснований или с нарушением процедуры.

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