В конце 2025 года незащищенные слои населения могли получить 6 500 грн помощи по программе Теплая зима. Похоже, в этом году правительство также готовит отдельную поддержку наиболее уязвимым категориям украинцев.

Можно ли получить выплату по программе Тепла зима в 2026 году, читайте в нашем материале.

Теплая зима: можно ли получить выплату в 2026 году

В Минсоцполитики сообщили, что уже приступили к подготовке программ зимней поддержки на сезон 2026-2027 годов. Речь идет, прежде всего, о помощи людям, проживающим в прифронтовых общинах.

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К финансированию таких программ планируют привлекать и международных партнеров. В частности, министерство будет использовать Гуманитарный счет, через который средства международных доноров могут направляться в поддержку населения через государственную систему социальной защиты.

В ведомстве отметили, что подготовку к зиме уже обсудили с представителями ЮНИСЕФ, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, дипломатических миссий и других международных партнеров.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что подготовку следует завершить к началу отопительного сезона. По его словам, цель правительства – обеспечить людей необходимой помощью уже в октябре, а не ждать разгара зимы.

Конкретные размеры выплат и перечень тех, кто сможет получить зимнюю помощь в сезоне 2026-2027 годов, не уточняются.

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