Наприкінці 2025 року незахищені верстви населення могли отримати 6 500 грн допомоги за програмою Тепла зима. Схоже, цього року уряд також готує окрему підтримку для найбільш вразливих категорій українців.

Чи можна отримати виплату за програмою Тепла зима у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Тепла зима: чи можна отримати виплату у 2026 році

У Мінсоцполітики повідомили, що вже розпочали підготовку програм зимової підтримки на сезон 2026-2027 років. Йдеться насамперед про допомогу людям, які проживають у прифронтових громадах.

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До фінансування таких програм планують залучати й міжнародних партнерів. Зокрема, міністерство використовуватиме Гуманітарний рахунок, через який кошти міжнародних донорів можуть спрямовуватися на підтримку населення через державну систему соціального захисту.

У відомстві зазначили, що підготовку до зими вже обговорили з представниками ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, дипломатичних місій та інших міжнародних партнерів.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що підготовку потрібно завершити до початку опалювального сезону. За його словами, мета уряду – забезпечити людей необхідною допомогою вже у жовтні, а не чекати розпалу зими.

Конкретні розміри виплат та перелік тих, хто зможе отримати зимову допомогу у сезоні 2026-2027 років, не уточнюються.

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