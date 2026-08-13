Росіяни намагаються поширювати в мережі панічні настрої через тимчасову відсутність окремих продуктів на полицях українських магазинів. Причиною цього є логістичні наслідки російських атак, а не продовольчий дефіцит.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

В Україні не буде дефіциту продуктів – ЦПД

За його словами, ворог системно поширює паніку через соціальні мережі та намагається спонукати людей до масового скуповування товарів.

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– Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Відповідно, це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Логістичний дефіцит, так само як з паливним у 2022 році було, він перебудується. Продукти будуть на полицях. Продукти будуть на ринках, – зазначив Коваленко.

Керівник ЦПД закликав громадян “зберігати холодну голову” та не піддаватися штучно створеній паніці. За його словами, товарів у країні достатньо.

– Що потрібно ворогу? Створити ілюзію, що ніхто нічого не контролює, що ситуація неконтрольована, що ніхто не може впоратися з цими речами, і люди змушені бігти в магазини, скупати останню гречку для того, щоб вона у них була. Не треба грати в цю гру, – пояснив він.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня було пошкоджено чотири розподільчі центри Fozzy Group.

Через логістичні труднощі в магазинах може тимчасово бракувати деяких товарів, але компанія планує повністю відновити звичний асортимент до 24 серпня.

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