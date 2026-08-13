Руководителя Николаевского областного ТЦК и СП задержали во время получения очередной части взятки. Чиновник требовал в общей сложности $15 тыс. за помощь в уклонении от мобилизации.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко в четверг, 13 августа.

Руководителя ТЦК задержали при получении взятки

Чиновника задержали во время получения $10 тыс. За эти средства он должен был не мобилизовывать троих мужчин.

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Руководитель ТЦК также обещал снять их с розыска в системе Оберіг и создать условия для бронирования по месту работы.

Ранее правоохранители задокументировали получение им еще $5 тыс. За эту сумму глава ТЦК должен был вернуть мобилизованного мужчину на повторную ВЛК и не отправлять его в воинскую часть.

Таким образом, общая сумма задокументированной взятки составляет $15 тыс.

Сейчас руководителя областного ТЦК задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Правоохранители проводят обыски по месту его проживания и работы.

Задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом.

За совершенное ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры будут обращаться в суд с ходатайствами о его содержании под стражей и отстранении от должности.

Напомним, на Закарпатье более 1,5 тыс. мужчин без законных оснований признали непригодными к военной службе и исключили из воинского учета.

Схему организовали руководитель Мукачевского районного ТЦК и его подчиненный, который отвечал за воинский учет и бронирование.

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