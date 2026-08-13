Хабар $15 тис. за уникнення мобілізації: затримано керівника Миколаївського ОТЦК
- Керівника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали під час отримання частини хабаря у $10 тис.
- Посадовець обіцяв не мобілізовувати трьох чоловіків, зняти їх із розшуку в системі Оберіг та створити умови для бронювання.
Керівника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали під час отримання чергової частини хабаря. Посадовець вимагав загалом $15 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації.
Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко в четвер, 13 серпня.
Керівника ТЦК затримали на отриманні хабаря
Посадовця затримали під час отримання $10 тис. За ці кошти він мав не мобілізовувати трьох чоловіків.
Керівник ТЦК також обіцяв зняти їх із розшуку в системі Оберіг та створити умови для бронювання за місцем роботи.
Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще $5 тис. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК і не відправляти його до військової частини.
Таким чином, загальна сума задокументованого хабаря становить $15 тис.
Наразі керівника обласного ТЦК затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці проводять обшуки за місцем його проживання та роботи.
Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
За скоєне йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про його тримання під вартою та відсторонення від посади.
Нагадаємо, на Закарпатті понад 1,5 тис. чоловіків без законних підстав визнали непридатними до військової служби та виключили з військового обліку.
Схему організували керівник Мукачівського районного ТЦК та його підлеглий, який відповідав за військовий облік і бронювання.