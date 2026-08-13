Керівника Миколаївського обласного ТЦК та СП затримали під час отримання чергової частини хабаря. Посадовець вимагав загалом $15 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко в четвер, 13 серпня.

Керівника ТЦК затримали на отриманні хабаря

Посадовця затримали під час отримання $10 тис. За ці кошти він мав не мобілізовувати трьох чоловіків.

Зараз дивляться

Керівник ТЦК також обіцяв зняти їх із розшуку в системі Оберіг та створити умови для бронювання за місцем роботи.

Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще $5 тис. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК і не відправляти його до військової частини.

Таким чином, загальна сума задокументованого хабаря становить $15 тис.

Наразі керівника обласного ТЦК затримали в порядку статті 208 КПК України. Правоохоронці проводять обшуки за місцем його проживання та роботи.

Затриманому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За скоєне йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори звертатимуться до суду з клопотаннями про його тримання під вартою та відсторонення від посади.

Нагадаємо, на Закарпатті понад 1,5 тис. чоловіків без законних підстав визнали непридатними до військової служби та виключили з військового обліку.

Схему організували керівник Мукачівського районного ТЦК та його підлеглий, який відповідав за військовий облік і бронювання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.