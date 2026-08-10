Американські виробники ракет для Patriot побоюються, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити ці боєприпаси та налагодити їхнє масове виробництво за нижчою ціною, ніж у США. Про це пише The Atlantic.

Чому США побоюються українського виробництва Patriot

Компанії Raytheon і Lockheed Martin публічно пояснюють свою позицію щодо передання Україні ліцензії ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованого передання технологій.

Водночас представник Республіканської партії на Капітолійському пагорбі розповів The Atlantic, що за цим може стояти побоювання щодо конкуренції.

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За його словами, американські виробники побоюються, що Україна зможе вдосконалити Patriot, а потім налагодити масове виробництво ракет швидше та значно дешевше, ніж це дозволяють нинішні виробничі лінії у США.

Президент України Володимир Зеленський порушив питання про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.

Українська сторона також просила Сполучені Штати негайно передати кілька сотень ракет із наявних запасів.

Трамп відмовився від такого передання, посилаючись на обмежені запаси США та пріоритети Вашингтона на Близькому Сході.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), протягом попередніх шести місяців США витратили близько двох третин запасів систем Patriot у війні проти Ірану.

Через два дні після зустрічі із Зеленським Трамп в інтерв’ю Financial Times назвав Patriot винятковою зброєю та заявив, що США мають бути обережними щодо того, кому видають ліцензію.

The Atlantic зазначає, що навіть у разі схвалення ліцензії створення масштабного виробництва ракет Patriot в Україні займе роки.

Водночас у довгостроковій перспективі Україна могла б виробляти надлишкові ракети не лише для власних потреб, а й для США та їхніх союзників.

Саме потенціал українського оборонно-промислового комплексу, на думку видання, може викликати занепокоєння американських виробників озброєнь.

Аналітики The Atlantic наголошують, що за роки повномасштабної війни військово-промисловий потенціал України суттєво зріс. При цьому країна поступово зменшує залежність від прямої військової допомоги.

Зокрема, Україна нині виробляє близько 10 млн безпілотників на рік, а США, за наведеними виданням даними, всього лише близько 100 тис.

Нагадаємо, американські виробники зброї мають подати плани щодо нарощування потужностей.

Запаси ракет до ЗРК Patriot скоротилися з близько 2 200 до менш ніж 827.

8 серпня стало відомо, що Україна та США домовилися про щомісячні постачання ракет для систем ППО Patriot, проте Володимир Зеленський зазначив, що їхньої кількості все одно недостатньо для перекриття потреб.

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