Продолжили дело родственницы: СБУ задержала двух корректировщиков ударов по Днепру
- СБУ задержала мать и брата российской агентки, которую разоблачили в июне 2026 года.
- По данным следствия, они собирали информацию об оборонных предприятиях Днепра и последствиях российских ударов.
- После задержания родственницы фигуранты, по данным СБУ, возобновили связь с куратором ФСБ.
СБУ задержала в Днепре еще двух участников агентурной группы ФСБ, которых подозревают в корректировке российских ударов по городу. Ими оказались мать и брат российской агентки, разоблаченной в июне 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как агенты ФСБ собирали данные для ударов по Днепру
По материалам следствия, задержанная ранее агентка ФСБ привлекла к сотрудничеству с Россией свою мать и брата.
Правоохранители утверждают, что фигуранты собирали информацию о расположении и техническом состоянии оборонных предприятий Днепра, по которым российские войска готовили комбинированные удары.
Для этого они обходили территории вблизи режимных объектов и отмечали на Google Maps геолокации производственных цехов и логистических складов.
Кроме того, по данным СБУ, подозреваемые фиксировали места российских ударов и их последствия. Эту информацию могли использовать для подготовки новых атак или корректировки повторных обстрелов Днепра.
– После разоблачения злоумышленницы ее мать и брат сначала “залегли на дно”, но впоследствии вышли на куратора из РФ, чтобы продолжить “дело” задержанной агентки, – говорится в сообщении.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они собирали агентурные данные и координировали свои действия с ФСБ.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в июле Служба безопасности Украины разоблачила агентку ФСБ, которая передавала России координаты подразделения ВСУ, где служил ее сын, а также готовила теракт возле воинской части.
За государственную измену и изготовление взрывного устройства суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.