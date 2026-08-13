СБУ задержала в Днепре еще двух участников агентурной группы ФСБ, которых подозревают в корректировке российских ударов по городу. Ими оказались мать и брат российской агентки, разоблаченной в июне 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как агенты ФСБ собирали данные для ударов по Днепру

По материалам следствия, задержанная ранее агентка ФСБ привлекла к сотрудничеству с Россией свою мать и брата.

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Правоохранители утверждают, что фигуранты собирали информацию о расположении и техническом состоянии оборонных предприятий Днепра, по которым российские войска готовили комбинированные удары.

Для этого они обходили территории вблизи режимных объектов и отмечали на Google Maps геолокации производственных цехов и логистических складов.

Кроме того, по данным СБУ, подозреваемые фиксировали места российских ударов и их последствия. Эту информацию могли использовать для подготовки новых атак или корректировки повторных обстрелов Днепра.

– После разоблачения злоумышленницы ее мать и брат сначала “залегли на дно”, но впоследствии вышли на куратора из РФ, чтобы продолжить “дело” задержанной агентки, – говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяли мобильные телефоны, с помощью которых они собирали агентурные данные и координировали свои действия с ФСБ.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июле Служба безопасности Украины разоблачила агентку ФСБ, которая передавала России координаты подразделения ВСУ, где служил ее сын, а также готовила теракт возле воинской части.

За государственную измену и изготовление взрывного устройства суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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