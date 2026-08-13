СБУ затримала у Дніпрі ще двох учасників агентурної групи ФСБ, яких підозрюють у коригуванні російських ударів по місту. Ними виявилися мати та брат російської агентки, викритої у червні 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як агенти ФСБ збирали дані для ударів по Дніпру

За матеріалами слідства, затримана раніше агентка ФСБ залучила до співпраці з Росією свою матір та брата.

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Правоохоронці стверджують, що фігуранти збирали інформацію про розташування та технічний стан оборонних підприємств Дніпра, по яких російські війська готували комбіновані удари.

Для цього вони обходили території поблизу режимних об’єктів та позначали на Google Maps геолокації виробничих цехів і логістичних складів.

Крім того, за даними СБУ, підозрювані фіксували місця російських ударів та їхні наслідки. Цю інформацію могли використовувати для підготовки нових атак або коригування повторних обстрілів Дніпра.

– Після викриття зловмисниці її матір та брат спочатку “залягли на дно”, але згодом вийшли на куратора з РФ, щоб продовжити “справу” затриманої агентки, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони збирали агентурні дані та координували свої дії з ФСБ.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України викрила агентку ФСБ, яка передавала Росії координати підрозділу ЗСУ, де служив її син, а також готувала теракт біля військової частини.

За державну зраду та готування вибухового пристрою суд засудив жінку до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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