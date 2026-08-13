В России украинских военнопленных и гражданских лиц, которых готовят к обмену, специально “откармливают”, чтобы скрыть их реальное физическое состояние и создать видимость якобы надлежащих условий содержания.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак.

Как Россия “откармливает” украинских пленных перед обменом

– Все, кто имеет отношение к переговорам об обмене, знают, что враг, зная, кого будет отдавать, – это касается и гражданских лиц, – приводит их в нормальную форму посредством так называемого “откармливания”, – заявил Андрей Пастернак.

Он уточнил, что СБУ получает такие свидетельства как от освобожденных украинских защитников, так и от гражданских лиц, которых вернули из мест несвободы.

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– Это также один из элементов пыток – издевательства, когда одних специально не кормят, а других откармливают для того, чтобы они имели более-менее нормальный вид, – отметил Пастернак.

По его словам, во время всех встреч переговорная группа обращает внимание российской стороны на существенную разницу в физическом состоянии украинских и российских военнопленных.

– Все наши очень-очень худые. Лишь единицы находятся плюс-минус в нормальном физическом состоянии. Их же военнопленные, которых мы отдаем в обмен, все действительно откормлены, – пояснил представитель СБУ.

Пастернак добавил, что в Украине действуют определенные нормы питания военнопленных, а места их содержания проверяют международные организации, в частности МККК и ООН, которые следят за соблюдением международного гуманитарного права.

Напомним, более 95% украинских военнопленных, опрошенных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщили о пытках или жестоком обращении во время пребывания в российском плену.

Фото: Координаційний штаб

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