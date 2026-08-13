В этом году украинский мед может подорожать. Среди основных причин эксперты называют меньший урожай, жаркую летнюю погоду и дефицит отдельных сортов. Однако резкого повышения цен пчеловоды пока не ожидают.

О том, что будет с ценами на мед в Украине в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Каким будет урожай меда в 2026 году

Как рассказал ныне служащий в Силах обороны президент Союза пасечников Украины Сергей Гринев, медосбор в Украине еще продолжается, но погода уже сказалась на его результатах. Из-за длительной летней засухи подсолнечник выделяет меньше нектара. Именно из этой культуры сейчас пчеловоды собирают основную часть меда.

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В некоторых областях подсолнечник еще цветет, поэтому медосбор продлится и в августе. Окончательно оценить результаты сезона можно будет по его завершении.

По прогнозу Сергея Гринева, нынешний урожай меда может быть примерно на 10% меньше, чем в прошлом году. На производство также повлияла слабая зимовка пчел.

Что с ценами на мед в Украине

В настоящее время закупочная цена меда составляет около 85-90 грн за кг. Пчеловоды ожидают, что компании, покупающие продукцию для экспорта, поднимут цену до 125-130 грн за кг.

Отдельные сорта могут подорожать примерно на 50 грн за кг из-за дефицита. К примеру, акациевый мед уже продают в розницу по 500-600 грн за литр, в зависимости от региона.

Гринев объясняет, что себестоимость меда зависит, в частности, от расходов на топливо, электроэнергию, древесину для ульев, оборудование и транспортировку.

Для пчеловодов закупочная цена около $2 за кг критическая, ведь при низких ценах на мед в Украине хозяйство может работать практически без прибыли или даже в убыток. Рентабельной эксперт считает цену более $6 за кг.

В Полтавской области сезон медосбора пчеловоды оценивают положительно. Как рассказала Суспільному председатель областного объединения Полтавский пчеловод Наталья Сенчук, в среднем одна пчелосемья в этом году может дать до 50 кг меда.

По ее словам, несмотря на весенние заморозки, неблагоприятные для пчел, хороший медосбор обеспечили акация, подсолнечник и разнотравье. Особенно хорошо, по оценке Сенчук, в этом сезоне выделял нектар подсолнечник. В некоторых хозяйствах из одной пчелосемьи удалось получить 40-50 кг подсолнечного меда, а отдельные пчеловоды собрали даже по 80-100 кг.

Однако ситуация внутри области тоже неодинакова. Лучший урожай меда, по словам Натальи Сенчук, в этом году фиксируют в Диканской, Гадячской и Кобеляцкой общинах.

В Полтавской области пчеловоды тоже ожидают роста цен. Сенчук прогнозирует удорожание меда примерно на 10%. По ее оценке, литр меда подсолнечника будет стоить около 300 грн, меда из липы, кориандра и фацелии около 400 грн, а акациевого от 650 до 900 грн за литр.

Пчеловоды объясняют будущее подорожание не только результатами медосбора, но и ростом расходов на горючее, транспортировку и оборудование. Окончательные итоги сезона в области планируют подвести в конце августа или в начале сентября.

Возрастут ли цены на мед из-за меньшего урожая

Меньший урожай сам по себе не означает, что весь мед в Украине резко подорожает. Часть пчеловодов до сих пор имеет запасы продукции с прошлого года и не спешат их продавать, ожидая лучшей цены.

Поэтому больше всего могут вырасти цены именно на те сорта, которых в этом году будет недостаточно.

Следовательно, ответ на вопрос, упадет ли цена на мед, будет зависеть от урожая, сорта продукции и закупочных цен.

Экспорт меда из Украины может сократиться

Меньший медосбор может сказаться и на внешних поставках. Сергей Гринев прогнозирует, что экспорт меда из Украины в 2026 году может составить 42-46 тыс. тонн.

Для сравнения, в 2025 году Украина экспортировала около 50 тыс. тонн меда.

Однако украинские пчеловоды готовы продавать продукцию экспортерам, если закупочная цена будет для них приемлемой.

Как Украине зарабатывать больше на меде

Президент Союза пчеловодов Украины считает, что украинской отрасли следует развивать не только продажу меда как сырья, но и собственную переработку.

Речь идет об экспорте уже готового продукта, например фасованного меда в стеклянных банках. Это позволит получать большую добавленную стоимость и развивать именно украинский бренд.

Среди перспективных направлений для экспорта Сергей Гринев называет страны Азии, где украинский мед может продаваться по более высокой цене.

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