Цього року український мед може подорожчати. Серед головних причин експерти називають менший урожай, спекотну літню погоду та дефіцит окремих сортів. Проте різкого підвищення цін пасічники поки не очікують.

Про те, що буде з цінами на мед в Україні у 2026 році, Читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яким буде урожай меду у 2026 році

Як розповів президент Спілки пасічників України Сергій Гриньов, який нині служить у Силах оборони, медозбір в Україні ще триває, але погода вже позначилася на його результатах. Через тривалу літню посуху соняшник виділяє менше нектару. Саме з цієї культури зараз пасічники збирають основну частину меду.

Зараз дивляться

У деяких областях соняшник ще цвіте, тому медозбір триватиме і в серпні. Остаточно оцінити результати сезону можна буде після його завершення.

За прогнозом Сергія Гриньова, цьогорічний урожай меду може бути приблизно на 10% меншим, ніж минулого року. На виробництво також вплинула слабка зимівля бджіл.

Що з цінами на мед в Україні

Наразі закупівельна ціна меду становить близько 85-90 грн за кг. Пасічники очікують, що компанії, які купують продукцію для експорту, піднімуть ціну до 125-130 грн за кг.

Окремі сорти можуть подорожчати приблизно на 50 грн за кг через дефіцит. Наприклад, акацієвий мед уже продають у роздріб по 500-600 грн за літр, залежно від регіону.

Гриньов пояснює, що собівартість меду залежить, зокрема, від витрат на пальне, електроенергію, деревину для вуликів, обладнання та транспортування.

Для пасічників закупівельна ціна близько $2 за кг є критичною, адже за низьких цін на мед в Україні господарство може працювати практично без прибутку або навіть у збиток. Рентабельною експерт вважає ціну понад $6 за кг.

На Полтавщині сезон медозбору пасічники оцінюють позитивно. Як розповіла Суспільному голова обласного об’єднання Полтавський пасічник Наталія Сенчук, у середньому одна бджолосім’я цього року може дати до 50 кг меду.

За її словами, попри весняні заморозки, які були несприятливими для бджіл, хороший медозбір забезпечили акація, соняшник і різнотрав’я. Особливо добре, за оцінкою Сенчук, цього сезону виділяв нектар соняшник. У деяких господарствах із однієї бджолосім’ї вдалося отримати 40-50 кг соняшникового меду, а окремі пасічники зібрали навіть по 80-100 кг.

Проте ситуація всередині області також неоднакова. Найкращий урожай меду, за словами Наталії Сенчук, цього року фіксують у Диканській, Гадяцькій та Кобеляцькій громадах.

На Полтавщині пасічники теж очікують зростання цін. Сенчук прогнозує подорожчання меду приблизно на 10%. За її оцінкою, літр соняшникового меду коштуватиме близько 300 грн, меду з липи, коріандру та фацелії близько 400 грн, а акацієвого від 650 до 900 грн за літр.

Пасічники пояснюють майбутнє подорожчання не лише результатами медозбору, а й зростанням витрат на пальне, транспортування та обладнання. Остаточні підсумки сезону в області планують підбити наприкінці серпня, чи на початку вересня.

Чи зростуть ціни на мед через менший урожай

Менший урожай сам по собі не означає, що весь мед в Україні різко подорожчає. Частина пасічників досі має запаси продукції минулого року і не поспішає їх продавати, очікуючи кращої ціни.

Тому найбільше можуть зрости ціни саме на ті сорти, яких цього року буде недостатньо.

Отже, відповідь на питання, чи впаде ціна на мед, залежатиме від урожаю, сорту продукції та закупівельних цін.

Експорт меду з України може скоротитися

Менший медозбір може позначитися і на зовнішніх поставках. Сергій Гриньов прогнозує, що експорт меду з України у 2026 році може становити 42-46 тис. тонн.

Для порівняння, у 2025 році Україна експортувала близько 50 тис. тонн меду.

Проте українські пасічники готові продавати продукцію експортерам, якщо закупівельна ціна буде для них прийнятною.

Як Україні заробляти більше на меді

Президент Спілки пасічників України вважає, що українській галузі варто розвивати не лише продаж меду як сировини, а й власну переробку.

Йдеться про експорт уже готового продукту, наприклад, фасованого меду у скляних банках. Це дозволить отримувати більшу додану вартість і розвивати саме український бренд.

Серед перспективних напрямків для експорту Сергій Гриньов називає, зокрема, країни Азії, де український мед може продаватися за вищою ціною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.