Силы специальных операций Украины нанесли удар по важному узлу российской аэроразведки на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

О результатах операции сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что известно об ударе ССО по аэродрому Саки в Крыму

Операцию провели подразделения Middle Strike Сил специальных операций.

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По данным ССО, в диспетчерской башне аэродрома “Саки” располагался центр сбора и обработки информации, которую российские военные получали с разведывательных БПЛА типа “Орион” и “Форпост”.

Кроме того, с этого объекта осуществлялся контроль за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов.

Вывод такого узла из строя должен затруднить российским войскам проведение воздушной разведки и применение беспилотников в оккупированном Крыму.

В ССО заявили, что продолжают наносить удары по системе военных объектов России на временно оккупированном украинском полуострове.

Напомним, специалисты Центра спецназначения Нацгвардии “Омега” уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Ударные беспилотники поразили вражеский самолет именно в тот момент, когда он готовился к боевому вылету для нанесения ударов по Украине.

Фото: Силы специальних операций ВСУ

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