ССО “ослепили” российскую аэроразведку в Крыму: поражена башня аэродрома Саки
- Подразделения Middle Strike Сил специальных операций нанесли удар по диспетчерской башне аэродрома Саки во временно оккупированном Крыму.
- В ССО заявили, что вывод этого узла из строя затруднит российским войскам ведение воздушной разведки и применение беспилотников.
Силы специальных операций Украины нанесли удар по важному узлу российской аэроразведки на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.
О результатах операции сообщили Силы специальных операций ВСУ.
Что известно об ударе ССО по аэродрому Саки в Крыму
Операцию провели подразделения Middle Strike Сил специальных операций.
По данным ССО, в диспетчерской башне аэродрома “Саки” располагался центр сбора и обработки информации, которую российские военные получали с разведывательных БПЛА типа “Орион” и “Форпост”.
Кроме того, с этого объекта осуществлялся контроль за движением пилотируемых и беспилотных воздушных судов.
Вывод такого узла из строя должен затруднить российским войскам проведение воздушной разведки и применение беспилотников в оккупированном Крыму.
В ССО заявили, что продолжают наносить удары по системе военных объектов России на временно оккупированном украинском полуострове.
Напомним, специалисты Центра спецназначения Нацгвардии “Омега” уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки в оккупированном Крыму.
Ударные беспилотники поразили вражеский самолет именно в тот момент, когда он готовился к боевому вылету для нанесения ударов по Украине.
Фото: Силы специальних операций ВСУ