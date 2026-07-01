Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об успешном ударе по военному аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму. По предварительным данным, беспилотники поразили ангары, в которых находились российские истребители Су-30 и Су-30СМ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Удар СБУ по аэродрому Саки: что известно

В СБУ отметили, что операцию провели в рамках 40-дневной кампании по поражению военных объектов РФ, которую реализуют по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

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Основной целью атаки стала инфраструктура военного аэродрома Саки, в частности ангары, где хранилась боевая авиация.

По информации спецслужбы, подтверждено пять попаданий украинских беспилотников по ангарам с военной техникой.

Предварительно установлено, что в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, зафиксировали пожар, что, по оценке СБУ, свидетельствует об успешном поражении цели.

В спецслужбе отметили, что ориентировочная стоимость одного такого самолета составляет от $30 млн до $50 млн в зависимости от модификации.

В СБУ отметили, что продолжают системно уничтожать военный потенциал российских оккупационных сил как на передовой, так и в глубоком тылу.

Напомним, что в ночь на 1 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

По сообщениям местных жителей и мониторинговой группы Крымский ветер, взрывы слышали в Феодосии, Керчи, Сакском районе и вблизи Евпатории.

После атаки сообщалось о перебоях с электроснабжением в Феодосии, пожаре возле Феодосийского нефтеналивного терминала, повреждении подстанции Западно-Крымская и возгорании вблизи военного аэродрома Саки в Новофедоровке.

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