ССО “осліпили” російську аеророзвідку в Криму: уражено вежу аеродрому Саки
- Підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму.
- У ССО заявили, що виведення цього вузла з ладу ускладнить російським військам ведення повітряної розвідки та застосування безпілотників.
Сили спеціальних операцій України уразили важливий вузол російської аеророзвідки на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.
Про результати операції повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Що відомо про удар ССО по аеродрому Саки в Криму
Операцію провели підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій.
За даними ССО, у диспетчерській вежі аеродрому Саки розташовувався центр збору та обробки інформації, яку російські військові отримували з розвідувальних БпЛА типу Оріон і Форпост.
Крім того, з цього об’єкта здійснювався контроль за рухом пілотованих та безпілотних повітряних суден.
Виведення такого вузла з ладу має ускладнити російським військам проведення повітряної розвідки та застосування безпілотників в окупованому Криму.
У ССО заявили, що продовжують уражати систему військових об’єктів Росії на тимчасово окупованому українському півострові.
Нагадаємо, фахівці Центру спецпризначення Нацгвардії Омега знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму.
Ударні безпілотники уразили ворожий літак саме тоді, коли він готувався до бойового вильоту для атак по Україні.
Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ