Сили спеціальних операцій України уразили важливий вузол російської аеророзвідки на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.

Про результати операції повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про удар ССО по аеродрому Саки в Криму

Операцію провели підрозділи Middle Strike Сил спеціальних операцій.

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За даними ССО, у диспетчерській вежі аеродрому Саки розташовувався центр збору та обробки інформації, яку російські військові отримували з розвідувальних БпЛА типу Оріон і Форпост.

Крім того, з цього об’єкта здійснювався контроль за рухом пілотованих та безпілотних повітряних суден.

Виведення такого вузла з ладу має ускладнити російським військам проведення повітряної розвідки та застосування безпілотників в окупованому Криму.

У ССО заявили, що продовжують уражати систему військових об’єктів Росії на тимчасово окупованому українському півострові.

Нагадаємо, фахівці Центру спецпризначення Нацгвардії Омега знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму.

Ударні безпілотники уразили ворожий літак саме тоді, коли він готувався до бойового вильоту для атак по Україні.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

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