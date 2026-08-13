Сегодня, 13 августа, во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал бывший военный подводник.

Об этом сообщил Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на собственный источник.

Взрыв в Севастополе: что известно

По информации канала, мужчина спускался по уличной лестнице на Столетовском проспекте, когда рядом взорвалось заложенное устройство.

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Российские пропагандистские ресурсы сначала сообщили о задержании женщины, которая якобы привела взрывное устройство в действие. По их версии, взрывчатку могли спрятать в урне.

В то же время, российские СМИ со ссылкой на оккупационные силовые структуры заявили, что женщина не причастна к взрыву. По данным российской стороны, она случайно оказалась вблизи места происшествия.

Крымский ветер пишет, что целью стал Роберт Шагеев — бывший командир украинской подводной лодки Запорожья. Мужчина после аннексии Крыма в 2014 году перешел на сторону России и продолжил службу в российском флоте, где по предварительной информации командовал подводной лодкой.

Пока официального подтверждения личности мужчины, который находился на месте взрыва, а также его состояния нет. Также требует подтверждения информации об обстоятельствах взрыва и возможной причастности к нему других лиц.

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