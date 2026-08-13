У Севастополі підірвали зрадника України — колишнього підводника: що відомо
Сьогодні, 13 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух, унаслідок якого, за попередніми даними, постраждав колишній військовий підводник.
Про це повідомив Telegram-канал Кримський вітер із посиланням на власне джерело.
Вибух у Севастополі: що відомо
За інформацією каналу, чоловік спускався вуличними сходами на Столетівському проспекті, коли поруч вибухнув закладений пристрій.
Російські пропагандистські ресурси спочатку повідомили про затримання жінки, яка нібито привела вибуховий пристрій у дію. За їхньою версією, вибухівку могли заховати в урні.
Водночас згодом російські ЗМІ з посиланням на окупаційні силові структури заявили, що жінка не причетна до вибуху. За даними російської сторони, вона випадково опинилася поблизу місця події.
Кримський вітер пише, що ціллю став Роберт Шагєєв — колишній командир українського підводного човна Запоріжжя. Чоловік після анексії Криму у 2014 році перейшов на бік Росії та продовжив службу в російському флоті, де, за попередньою інформацією, командував підводним човном.
Пізніше російські пабліки підтвердили, що внаслідок вибуху загинув високопоставлений офіцер, капітан 1-го рангу.
Роберт Шагєєв був заступником командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Росії.