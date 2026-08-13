Кабмин выделил прифронтовым регионам 2,3 млрд грн: на что потратят деньги
- Кабмин выделил 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых регионов.
- Дотации распределили между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад.
- Средства направят на поддержку медиков, педагогов и социальных работников.
Кабинет министров принял решение выделить 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых регионов. Деньги направят, в частности, на помощь медикам, работникам социальной и образовательной сфер.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в четверг, 13 августа.
Поддержка прифронтовых громад: что известно
— Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Распределили дотации между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов, — отметил Корецкий.
Выплаты направляют на поддержку медиков, педагогов и социальных работников.
Запорожская область получит отдельно более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях, где продолжаются боевые действия.
Напомним, в июне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в прифронтовых регионах на линии огня в 10 областях Украины продолжают жить более 6 млн граждан.
Он подчеркнул, что это люди, которые несмотря на постоянные российские атаки, разрушение инфраструктуры и сложные условия остаются в своих громадах, работают и поддерживают функционирование регионов.
По словам Буданова, нынешние механизмы поддержки уже не соответствуют масштабам вызовов, с которыми сталкиваются прифронтовые области.
Поэтому в Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для подготовки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.