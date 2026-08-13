Кабинет министров принял решение выделить 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых регионов. Деньги направят, в частности, на помощь медикам, работникам социальной и образовательной сфер.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в четверг, 13 августа.

Поддержка прифронтовых громад: что известно

— Правительство выделило 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых громад. Распределили дотации между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных громад прифронтовых регионов, — отметил Корецкий.

Выплаты направляют на поддержку медиков, педагогов и социальных работников.

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Запорожская область получит отдельно более 36 млн грн на зарплаты работникам, которые выходят на работу на территориях, где продолжаются боевые действия.

Напомним, в июне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в прифронтовых регионах на линии огня в 10 областях Украины продолжают жить более 6 млн граждан.

Он подчеркнул, что это люди, которые несмотря на постоянные российские атаки, разрушение инфраструктуры и сложные условия остаются в своих громадах, работают и поддерживают функционирование регионов.

По словам Буданова, нынешние механизмы поддержки уже не соответствуют масштабам вызовов, с которыми сталкиваются прифронтовые области.

Поэтому в Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для подготовки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.

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