Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових регіонів. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу медичним, освітнім і соціальним працівникам.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у четвер, 13 серпня.

Підтримка прифронтових громад: що відомо

– Уряд виділив 2,3 млрд грн на підтримку прифронтових громад. Розподілили дотації між обласними бюджетами та бюджетами 179 територіальних громад прифронтових регіонів, – зазначив Корецький.

Виплати направляють на підтримку медиків, освітян та соціальних працівників.

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Запорізька область отримає окремо понад 36 млн грн на зарплати працівникам, що виходять на роботу на територіях, де тривають бойові дії.

Нагадаємо, у червні керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що у прифронтових регіонах на лінії вогню у 10 областях України продовжують жити понад 6 млн громадян.

Він наголосив, що це люди, які попри постійні російські атаки, руйнування інфраструктури та складні умови залишаються у своїх громадах, працюють і підтримують функціонування регіонів.

За словами Буданова, нинішні механізми підтримки вже не відповідають масштабам викликів, з якими стикаються прифронтові області.

Тому в Україні ініціюють створення міжвідомчої робочої групи для підготовки єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях.

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