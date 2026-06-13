В Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для подготовки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов после координационного совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко, чиновников и народных депутатов.

Для прифронтовых территорий готовят отдельный закон: что известно

По словам Буданова, сейчас на линии огня в 10 областях Украины продолжают жить более 6 миллионов граждан.

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Он отметил, что это люди, которые несмотря на постоянные российские атаки, разрушение инфраструктуры и сложные условия остаются в своих общинах, работают и поддерживают функционирование регионов.

По словам главы ГУР, нынешние механизмы поддержки уже не соответствуют масштабам вызовов, с которыми сталкиваются прифронтовые области.

Какие проблемы должны решить новые правила

Во время совещания участники обсудили ряд проблем, требующих отдельного регулирования.

В частности, речь шла о:

защите объектов энергетической инфраструктуры;

дефиците местных бюджетов;

неравенстве в выплатах для внутренне перемещенных лиц;

отсутствии дополнительных гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами.

Буданов отметил, что условия жизни и работы на прифронтовых территориях существенно отличаются от ситуации в тыловых регионах, поэтому временные решения больше не могут обеспечить эффективную поддержку.

В рамках инициативы планируют создать межведомственную рабочую группу, которая должна оперативно наработать законодательные изменения и определить новые правила функционирования таких территорий.

— Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства, — подчеркнул Буданов.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в мае 2026 года украинские силы восстановили контроль или ликвидировали российские подразделения примерно на 250 кв. км территории, тогда как российская армия за этот период продвинулась примерно на 130 кв. км.

В ISW отметили, что нынешняя ситуация на фронте отличается от предыдущих месяцев из-за замедления темпов российского наступления и активизации локальных контрдействий Сил обороны Украины.

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