На линии огня – 6 млн человек: Буданов анонсировал спецзакон для прифронтовых территорий
- В Украине готовят отдельный закон для прифронтовых территорий.
- Для этого создадут межведомственную рабочую группу.
В Украине инициируют создание межведомственной рабочей группы для подготовки единого комплексного закона о специальном правовом статусе и регулировании деятельности на прифронтовых территориях.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов после координационного совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко, чиновников и народных депутатов.
Для прифронтовых территорий готовят отдельный закон: что известно
По словам Буданова, сейчас на линии огня в 10 областях Украины продолжают жить более 6 миллионов граждан.
Он отметил, что это люди, которые несмотря на постоянные российские атаки, разрушение инфраструктуры и сложные условия остаются в своих общинах, работают и поддерживают функционирование регионов.
По словам главы ГУР, нынешние механизмы поддержки уже не соответствуют масштабам вызовов, с которыми сталкиваются прифронтовые области.
Какие проблемы должны решить новые правила
Во время совещания участники обсудили ряд проблем, требующих отдельного регулирования.
В частности, речь шла о:
- защите объектов энергетической инфраструктуры;
- дефиците местных бюджетов;
- неравенстве в выплатах для внутренне перемещенных лиц;
- отсутствии дополнительных гарантий безопасности для медиков, педагогов и коммунальщиков, которые работают под обстрелами.
Буданов отметил, что условия жизни и работы на прифронтовых территориях существенно отличаются от ситуации в тыловых регионах, поэтому временные решения больше не могут обеспечить эффективную поддержку.
В рамках инициативы планируют создать межведомственную рабочую группу, которая должна оперативно наработать законодательные изменения и определить новые правила функционирования таких территорий.
— Люди, которые живут так близко к линии фронта, должны иметь абсолютную поддержку государства, — подчеркнул Буданов.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в мае 2026 года украинские силы восстановили контроль или ликвидировали российские подразделения примерно на 250 кв. км территории, тогда как российская армия за этот период продвинулась примерно на 130 кв. км.
В ISW отметили, что нынешняя ситуация на фронте отличается от предыдущих месяцев из-за замедления темпов российского наступления и активизации локальных контрдействий Сил обороны Украины.