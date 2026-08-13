Вечеринки с наркотиками и переодеваниями у женщин: в Киеве мужчине грозит до 12 лет
- В Киеве будут судить 50-летнего мужчину, который, по данным прокуратуры, продавал наркотики знакомым во время домашних мужских вечеринок.
- По данным следствия, гости употребляли приобретенные вещества и под их воздействием переодевались в женскую одежду.
В Киеве 50-летнего мужчину будут судить за организацию вечеринок, во время которых он продавал гостям наркотики и психотропные вещества. После их употребления мужчины переодевались в женскую одежду.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Вечеринки с наркотиками в Киеве: что установило следствие
По данным прокуратуры, киевлянин хранил различные наркотические средства и психотропные вещества у себя дома, куда приглашал знакомых мужчин.
Там он устраивал вечеринки, на которых продавал гостям наркотики.
В прокуратуре отмечают, что гости употребляли приобретенные вещества, после чего переодевались в женскую одежду.
Экспертиза подтвердила, что в общей сложности в квартире мужчина хранил более 1,5 кг запрещенных веществ:
- 700 г каннабиса;
- 500 г кетамина;
- галлюциногенные грибы;
- MDMA;
- амфетамин;
- марки с ЛСД.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, организовавшую канал контрабанды тяжелых наркотиков из Европы в Украину. Ежемесячная прибыль дельцов составляла от 15 до 20 млн грн.