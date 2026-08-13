В Киеве 50-летнего мужчину будут судить за организацию вечеринок, во время которых он продавал гостям наркотики и психотропные вещества. После их употребления мужчины переодевались в женскую одежду.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Вечеринки с наркотиками в Киеве: что установило следствие

По данным прокуратуры, киевлянин хранил различные наркотические средства и психотропные вещества у себя дома, куда приглашал знакомых мужчин.

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Там он устраивал вечеринки, на которых продавал гостям наркотики.

В прокуратуре отмечают, что гости употребляли приобретенные вещества, после чего переодевались в женскую одежду.

Экспертиза подтвердила, что в общей сложности в квартире мужчина хранил более 1,5 кг запрещенных веществ:

700 г каннабиса;

500 г кетамина;

галлюциногенные грибы;

MDMA;

амфетамин;

марки с ЛСД.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, организовавшую канал контрабанды тяжелых наркотиков из Европы в Украину. Ежемесячная прибыль дельцов составляла от 15 до 20 млн грн.

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