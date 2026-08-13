У Києві 50-річного чоловіка судитимуть за організацію вечірок, під час яких він продавав гостям наркотики та психотропні речовини. Після їх вживання чоловіки перевдягалися у жіночий одяг.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Вечірки з наркотиками у Києві: що встановило слідство

За даними прокуратури, киянин зберігав різні наркотичні засоби та психотропні речовини удома, куди запрошував знайомих чоловіків.

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Там він влаштовував вечірки, на яких продавав гостям наркотики.

У прокуратурі зазначають, що гості вживали придбані речовини, після чого перевдягалися у жіночий одяг.

Експертиза підтвердила, що загалом у квартирі чоловік зберігав понад 1,5 кг заборонених речовин:

700 г канабісу;

500 г кетаміну;

галюциногенні гриби;

MDMA;

амфетамін;

марки з LSD.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке організувало канал контрабанди важких наркотиків із Європи в Україну. Щомісячний прибуток ділків становив від 15 до 20 млн грн.

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