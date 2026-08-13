Вечірки з наркотиками та перевдяганнями у жінок: у Києві чоловіку загрожує до 12 років
- У Києві судитимуть 50-річного чоловіка, який, за даними прокуратури, продавав наркотики знайомим під час домашніх чоловічих вечірок.
- За даними слідства, гості вживали придбані речовини та під їхньою дією перевдягалися у жіночий одяг.
У Києві 50-річного чоловіка судитимуть за організацію вечірок, під час яких він продавав гостям наркотики та психотропні речовини. Після їх вживання чоловіки перевдягалися у жіночий одяг.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Вечірки з наркотиками у Києві: що встановило слідство
За даними прокуратури, киянин зберігав різні наркотичні засоби та психотропні речовини удома, куди запрошував знайомих чоловіків.
Там він влаштовував вечірки, на яких продавав гостям наркотики.
У прокуратурі зазначають, що гості вживали придбані речовини, після чого перевдягалися у жіночий одяг.
Експертиза підтвердила, що загалом у квартирі чоловік зберігав понад 1,5 кг заборонених речовин:
- 700 г канабісу;
- 500 г кетаміну;
- галюциногенні гриби;
- MDMA;
- амфетамін;
- марки з LSD.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке організувало канал контрабанди важких наркотиків із Європи в Україну. Щомісячний прибуток ділків становив від 15 до 20 млн грн.