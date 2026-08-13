Для того, щоб людину могли мобілізувати, вона має бути придатною до військової служби за станом здоров’я. Ступінь придатності визначає військово-лікарська комісія, яка оцінює наявні захворювання та порушення функцій. Проте за певних станів здоров’я людину можуть визнати непридатною до військової служби.

Факти ICTV розпитали адвокатку Адвокатського бюро Івана Хомича Олену Воронкову, чи можуть мобілізувати з хворобами зубів та ясен та іншими захворюваннями ротової порожнини.

З якими хворобами зубів або ясен не можуть мобілізувати

Адвокатка розповіла, що нормативи щодо захворювань, які дають можливість встановити особі непридатність до проходження служби, або обмеження щодо проходження служби змінювались.

Зараз дивляться

Cтупінь ушкодження або вад здоров‘я, які беруть за основу також мінялися, тож на сьогоднішній день ми маємо наступні показники щодо визначення ступеню придатності особи за наявності у неї захворювань зубів або ротової порожнини.

Ці захворювання закріплені у статтях 49-51 Розкладу хвороб, затвердженого наказом Міноборони № 402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Вказані статті містять у собі досить широкий перелік захворювань:

хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп К00-К14;

порушення розвитку та прорізування зубів, ретиновані та імпактні зуби, карієс зубів, інші хвороби твердих тканин зубів, хвороби пульпи та периапікальних тканин, інші ушкодження зубів та їх опорного апарату;

кісти ділянки рота;

інші хвороби щелеп;

хвороби слинних залоз, стоматит та пов’язані з ним ураження, хвороби губи, слизової оболонки рота та язика), і гінгівіт та хвороби пародонту К05, інші ураження ясен та беззубого альвеолярного відростка К06, і щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу К07.

Хвороби зубів, з якими не можуть мобілізувати

Разом з тим, з всього цього переліку обмежена кількість дає підстави для визнання особи такою, що непридатна до проходження служби.

— Зокрема, це особи, у яких наявні щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій, — наголосила адвокатка.

Чи можуть мобілізувати, якщо немає зубів

Експертка розповіла, що до раніше обмежено придатних, а зараз – придатних до служби у тилових частинах та частинах забезпечення відносяться особи, у яких наявні такі самі аномалії, але які мають менш виражений характер, тобто аномалії з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій.

Усі інші захворювання, хоч і передбачені у статтях, однак, вони не впливають на здатність особи проходити військову службу.

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