Украина усиливает давление на южные регионы РФ, наращивает дальнобойные удары и проводит операции против российской военной логистики.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 14 августа.

Украина усиливает давление на юг России — Зеленский

По словам главы государства, решения, которые Украина приняла осенью прошлого года, позволили перейти к более технологичной модели обороны.

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Речь идет о комплексе политических, финансовых и технологических решений, эффект от которых начал проявляться зимой и весной.

Президент отметил, что Украина продолжает выполнять план дальнобойного давления на Россию и увеличивает использование мидстрайков.

— Фактически мы сработали на блокирование российского юга, и эту стратегическую операцию расширяем — вполне справедливо — в ответ на российские удары по нашим портам и городам, — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что украинские санкции против российских нефтеперерабатывающих заводов и других объектов нефтяной отрасли, удары по военной логистике и операции в Черном и Азовском морях уже способствуют ослаблению российской военной машины.

Президент подчеркнул необходимость усиливать это давление не только военными средствами, но и политическими и юридическими инструментами.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против компаний, судов и физических лиц, причастных к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий.

Кроме того, по словам главы государства, Украина готовит новые санкционные меры против российского оборонно-промышленного комплекса, финансовых схем и посредников, которые способствуют обходу ограничений.

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