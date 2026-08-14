Украина расширяет стратегическую операцию по блокированию юга РФ — Зеленский
- Украина усиливает дальнобойное давление на Россию и операции против ее военной логистики.
- Владимир Зеленский заявил о расширении стратегической операции по блокированию российского юга.
Украина усиливает давление на южные регионы РФ, наращивает дальнобойные удары и проводит операции против российской военной логистики.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 14 августа.
Украина усиливает давление на юг России — Зеленский
По словам главы государства, решения, которые Украина приняла осенью прошлого года, позволили перейти к более технологичной модели обороны.
Речь идет о комплексе политических, финансовых и технологических решений, эффект от которых начал проявляться зимой и весной.
Президент отметил, что Украина продолжает выполнять план дальнобойного давления на Россию и увеличивает использование мидстрайков.
— Фактически мы сработали на блокирование российского юга, и эту стратегическую операцию расширяем — вполне справедливо — в ответ на российские удары по нашим портам и городам, — сказал глава государства.
Владимир Зеленский добавил, что украинские санкции против российских нефтеперерабатывающих заводов и других объектов нефтяной отрасли, удары по военной логистике и операции в Черном и Азовском морях уже способствуют ослаблению российской военной машины.
Президент подчеркнул необходимость усиливать это давление не только военными средствами, но и политическими и юридическими инструментами.
Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против компаний, судов и физических лиц, причастных к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированных территорий.
Кроме того, по словам главы государства, Украина готовит новые санкционные меры против российского оборонно-промышленного комплекса, финансовых схем и посредников, которые способствуют обходу ограничений.