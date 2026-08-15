Погода в Україні наступного тижня буде мінливою. Початок періоду мине переважно під впливом антициклону — очікується малохмарна та суха погода. Однак уже з 17 серпня ситуація почне змінюватися: із заходу на територію України зайде атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Про це Фактам ICTV розповів синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Якою буде погода на вихідних

За словами Івана Семиліта, на вихідних Україна ще перебуватиме під впливом антициклону, хоча він поступово руйнуватиметься, а атмосферний тиск знижуватиметься.

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У суботу, 15 серпня, антициклон ще визначатиме погоду в Україні. Тому день обіцяє бути переважно сухим і малохмарним. Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Вночі температура повітря становитиме +8–13 °C. Вдень буде тепліше — +23–28 °C. На Закарпатті повітря прогріється до +30–33 °C, тоді як на сході та північному сході буде свіжіше від +20 °C до +25 °C.

У неділю опадів також не очікується. Над більшістю областей переважатиме невелика хмарність, а температура почне поступово підвищуватися.

Уночі стовпчики термометрів покажуть +11–16 °C. Удень повітря прогріється до +27–32 °C.

Зміни погоди почнуться вже в понеділок, 17 серпня. Із заходу до України почне заходити атмосферний фронт. Спочатку він принесе короткочасні дощі з грозами у західні та північні області, а надалі поступово просуватиметься територією країни. Тому в наступні дні дощова погода пошириться на більшу частину України.

Водночас температурний фон залишатиметься досить високим: уночі очікується +14–20 °C, а вдень — +27–34 °C. Після проходження атмосферного фронту в окремих областях стане прохолодніше.

Прогноз погоди на 17 серпня

У понеділок вночі буде тепло — +14–19 °C, вдень температура становитиме +27–32 °C. Водночас на північному заході буде значно комфортніше: там повітря прогріється лише до +21–26 °C.

Прогноз погоди на 18-19 серпня

У вівторок, 18 серпня, атмосферний фронт продовжить впливати на погоду. На більшості території України опадів не очікується, проте в західних областях, а вдень і на півночі, можливі короткочасні дощі та грози.

У середу, 19 серпня, зона нестійкої погоди зміститься далі. Короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть у більшості регіонів, за винятком переважно західних областей.

Загалом уночі температура становитиме +14–20 °C, а вдень — +27–34 °C. Однак у західних областях 18 серпня, а 19 серпня на більшій частині України, крім півдня та південного сходу, очікується зниження температури: вночі до +10–17 °C, удень — до +21–28 °C.

Прогноз погоди на 20-24 серпня

У другій половині тижня погода поступово стабілізується. За консультативним прогнозом Укргідрометцентру, 20–24 серпня в Україні переважатиме погода без опадів.

Ночі будуть доволі свіжими — +11–19 °C. Вдень температура підвищуватиметься до +24–30 °C. На півдні та південному сході буде спекотніше — до +34 °C.

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